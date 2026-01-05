TVB视后遗珠发现男友出轨全身发抖 强颜欢笑做一事认不自爱 嫌疑人系前小生？

现年44岁的李施嬅与前未婚夫健身教练车崇健，早前参加内地综艺节目《再见爱人5》，两人在节目中曾尝试透过互动及真心对话挽回8年感情，节目自播出以来，都引起外界关注。而节目亦即将迎来大结局，两人在最新一集中，被安排进行面对面「三十六问」倾谈，其中李施嬅就提及到人生最不懂爱自己的时间，就是与跟前男友（不是车崇健）在一起的时候，发现对方出轨但还要装作没事，令不少网民闻言也为她感到心痛，并希望要学懂爱自己多一点。

李施嬅：我整个人在抖了

节目中被问到「在人生到目前为止，你最糟糕的记忆是甚么？」时，李施嬅即想起过去的一段恋情，并表示当时的自己是最不懂爱自己的时间：「我好多年前有个前男友，我不知道有没有真的是出轨，但他肯定精神上出轨。」李施嬅表示看到「前男友」手机上的与女生的暧昧短讯：「就是跟别的人聊，我记得有一次是，我们马上就要出去吃饭，然后他去个洗手间，然后我记得那个时候，在他的那个桌子上面，他的手机响了，然后我看到是那个女生发的讯息「我想你」，我记得那个时间，我整个人在抖了（身体抖），但是我还记得，我要装我不知道，然后我们还去吃火锅。」她续说：「我是跟那个人一起的时候，我的情绪是基本上是沮丧的，所以这个是我觉得人生里面最不懂得爱自己的一个时间。」虽然李施嬅并没有透露是那一位「前度」，但节目播出后，不少网民纷纷猜测她口中的前度是邓健泓。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025｜《新闻女王2》李施嬅提名最佳女主角 父破产变落难千金 屡恋渣男情路坎坷

李施嬅与邓健泓有过一段情

2005年，李施嬅与邓健泓因在拍摄TVB剧集《老婆大人》挞着，两人相恋5年，当时曾传出两人在拍拖期间，男方被爆出与其他女性搞暧昧，最终二人在2010年正式结束恋情。事隔多年，邓健泓亦曾在2022年自爆曾背着前女友李施嬅，主动向现任太太石咏莉调情思想出轨，随后被大批网民指责他是「渣男」，而思想出轨这一点，与李施嬅在节目上提及到的「精神上出轨」是吻合的，所以令人猜测她节目中提到的前男友就是现年51岁的邓健泓。

相关阅读：李施嬅闻「我喜欢小孩」面有难色 担心「丧偶式凑B」决斩缆车崇健

