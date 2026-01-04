Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI总决赛丨COLLAR跳唱《Riding High》 第二回合Dave与Sica甜蜜唱《In Your Eyes》

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛将于今晚（4日）在澳门举行，ViuTV亦会直播总决赛，十强参赛者5号郭民锋(Kris)、6号 张肇维(Gordon)、12号 陈晓希(小鸡)、19号黄日禧(Dave)、34号丘蓝、41号范卓贤(Jacky Fan)、43号陈瑨羲(Ian hannz)、52号李学伟(DaiMa)、63号王伟俊(Teller) 、73号 陈颕业Yip sir、92号关晓隆(Bosco Kwan)将会争取三甲席位。完成第一回合后，COLLAR出场表演，跳唱《Riding High》，强尼之后公布全民投票目前走势，先由Ian Hannz领先，获得9.12%。

十一强参赛者将进行第2回合比赛，与艺人合作对唱，先首由5号郭民锋(Kirs)与Phoebus合唱《突然想起你》。Gordon与Gao的表演项目为《Desire》。12号 陈晓希(小鸡)与Rover的亨仔合唱《无尽》，19号黄日禧(Dave)与Sica合唱《In Your Eyes》，非常可爱，被强尼指充满粉蓝泡泡。34号丘蓝与陈泳伽（Winka）合唱《一个男人和一个女人》，丘蓝对于参加《造星VI》感到神奇和感恩。41号范卓贤(Jacky Fan)与王希晋合唱《约定重生曙光下》。Ian Hannz与T Soul 田曜诚跳唱《Weiredos Party》，全场气氛热烈。之后有52号李学伟(DaiMa)与杨安妮（Win Win）合作表演《全民造星高等教育学校》。73号 陈颕业Yip sir与香胤宅合跳《Journal To The ___游记》，Yip sir表示只要保持善良的心，就可以不停创作自己喜欢的事。92号关晓隆(Bosco Kwan)与李芯駖跳唱《Closer》，Bosco Kwan感恩在追梦的过程，能激励别人一起追梦。63号王伟俊（Teller）与肥仔合唱《Trouble Wednesday》，Teller表示参加《造星VI》后学会了好好享受别人的赞美。身为导师的Gin Lee和梁祖尧向队员说出感受。

 

