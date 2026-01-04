Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI总决赛丨COLLAR任嘉宾跳唱《Riding High》 第二回合Dave与Sica甜蜜唱《In Your Eyes》

影视圈
更新时间：21:48 2026-01-04 HKT
发布时间：21:48 2026-01-04 HKT

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛将于今晚（4日）在澳门举行，ViuTV亦会直播总决赛，十强参赛者5号郭民锋(Kris)、6号 张肇维(Gordon)、12号 陈晓希(小鸡)、19号黄日禧(Dave)、34号丘蓝、41号范卓贤(Jacky Fan)、43号陈瑨羲(Ian hannz)、52号李学伟(DaiMa)、63号王伟俊(Teller) 、73号 陈颕业Yip sir、92号关晓隆(Bosco Kwan)将会争取三甲席位。完成第一回合后，COLLAR出场表演，跳唱《Riding High》，强尼之后公布全民投票目前走势，先由Ian Hannz领先，获得9.12%。

关晓隆拍芯駖屁股观众不断尖叫

十一强参赛者进行第2回合比赛，与艺人合作对唱，先首由5号郭民锋(Kirs)与Phoebus合唱《突然想起你》。Gordon与Gao的表演项目为《Desire》。12号 陈晓希(小鸡)与Rover的亨仔合唱《无尽》，19号黄日禧(Dave)与Sica合唱《In Your Eyes》，被强尼指充满粉蓝泡泡，非常可爱。34号丘蓝与陈泳伽（Winka）合唱《一个男人和一个女人》，丘蓝对于参加《造星VI》感到神奇和感恩。41号范卓贤(Jacky Fan)与王希晋合唱《约定重生曙光下》。Ian Hannz与T Soul 田曜诚跳唱《Weiredos Party》，全场气氛热烈。之后有52号李学伟(DaiMa)与杨安妮（Win Win）合作表演《全民造星高等教育学校》。73号 陈颕业Yip sir与香胤宅合跳《Journal To The ___游记》，Yip sir表示只要保持善良的心，就可以不停创作自己喜欢的事。被梁咏琪大赞可爱的92号关晓隆(Bosco Kwan)与李芯駖合作表演《Closer》，大跳贴身舞，除了脸贴脸几乎亲到外，关晓隆更拍了拍芯駖的屁股，令观众看得不断尖叫。63号王伟俊（Teller）与肥仔合唱《Trouble Wednesday》，Teller表示参加《造星VI》后学会了好好享受别人的赞美。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
2小时前
01:35
警冚元朗制毒工场｜被捕男歌手「狗毛」曾参与《全民造星》 唱歌弹结他功力被大赞
突发
8小时前
万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开
02:17
万千星辉2025丨红地毡花旦争妍斗丽 佘诗曼腰间开大窿 陈自瑶半露酥胸张曦雯深V尺度大开
影视圈
6小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》王敏奕爆喊夺女配角多谢老爷 嫁曾国祥做曾志伟新抱曾有压力
万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》王敏奕爆喊夺女配角多谢老爷 嫁曾国祥做曾志伟新抱曾有压力
影视圈
4小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
6小时前
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
连锁冰室推「时光倒流价」$29早餐！有齐粉面/火腿炒蛋/包/饮品 网民赞好︰希望多啲茶记仿效
饮食
14小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
9小时前
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
万千星辉2025丨曾志伟获万千光辉荣誉传奇大奖：系时候卸任落嚟 离职TVB总经理谦称江郎才尽
影视圈
2小时前
居屋2025︱锦田汇熙苑享「双铁路」优势 步行数分钟即达锦上路站 最平$180万做业主  即睇伙数/呎价/交通/配套/校网
居屋2025︱锦田汇熙苑享「双铁路」优势 步行数分钟即达锦上路站 最平$180万做业主  即睇伙数/呎价/交通/配套/校网
社会
18小时前
连锁酒楼晚市$18优惠！3选1叹叉烧皇/灼海生虾 手工菜蟠龙鳝都有折
连锁酒楼晚市$18优惠！3选1叹叉烧皇/灼海生虾 手工菜蟠龙鳝都有折
饮食
13小时前