陈山聪同陈医生好啱倾影「蜜照」被胡定欣投诉︰话我哋先系一对

陈山聪昨晚（4日）出席周年晚宴，陈山聪凭剧集《夺命提示》角逐《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳男主角」，他表示早在半年前应承出席该晚宴，岂料与颁奖礼撞期，故安排打头阵唱歌表现，演出后即飞车去澳门现身颁奖礼。他说：「《夺命提示》入十强剧，我角色都打入十强，一定要去支持！希望阿佘、Bosco可以攞奖，经已投票畀佢哋，一定赶得切睇佢哋上台！」（黄宗泽、佘诗曼最后赢视帝后，及大湾区最喜爱男、女主角）。

表演完赶往澳门出席颁奖礼

陈山聪续说，最想阿Bob（林盛斌）攞奖（最后赢得「最佳男主持」），又谈到与Bob合演马来西亚贺岁片《妈妈又要嫁！》，将赴大马出席首映、谢票、巡演及粉丝见面会，会与妻儿在当地共度农历新年。陈山聪有份投资该贺岁片，坦言紧张，凡事亲力亲为，「好感恩喺电影寒冬期有投资者，要更加卖力。」并指投资者说若票房「打和」便开拍下一套。

此外，陈山聪最近与一众好友到胡定欣豪宅开派对，他指每年圣诞都开party，过往7个人，「今次8个人真系开心！」他指儿子Jaco与定欣非常老友，「囝囝每次见定欣都问陈医生喺边度？」问定欣与老公很sweet吗？陈山聪笑说：「陈医生同我sweet啲，我哋好好倾，陈医生比较怕丑、内敛，我哋好投契熟络，定欣成日话我哋两个先系一对，我哋圣诞影咗啲好恩爱嘅相！哈哈！」