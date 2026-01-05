Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名突Po坐轮椅影片 网民恐慌性洗版关心 「风少」陈浚霆在旁一句寸爆：你试下……

影视圈
更新时间：17:00 2026-01-05 HKT
发布时间：17:00 2026-01-05 HKT

25年前的TVB剧集《寻秦记》最近强势回归大银幕，自去年12月31日上映以来，票房大收，1月20日便「入五」的滕丽名，再以当年的「善柔姑娘」的英姿于电影版亮相，不少观众都赞她保养得宜，身材样貌都零走样，名符其实的「冻龄女神」！不过，日前滕丽名在其IG上载一段坐轮椅的影片，一度引起网民恐慌！

滕丽名：唔好搞我

滕丽名发文写道：「电影版寻秦记的回忆。俾你哋听吓我哋平时嘅对话，我觉得Andrew对我真系好好，所以直出俾大家欣赏！#寻秦记电影版」影片中见到滕丽名坐在轮椅上，亲自用双手协助滑动，旁边的陈浚霆见状即向她提出帮手推，但滕丽名坚持靠自己，还搞笑地指当减肥：「唔使呀，我觉得自己活动自如，仲可以减埋手臂拜拜肉。」而陈浚霆仍表示：「好想帮你。」滕丽名就叫对方不用碰她：「唔好搞我！」陈浚霆笑言滕丽名的手臂会否练到石头这般硬，滕丽名一直笑笑口撑着轮椅，此时，陈浚霆再抵死地说：「其实要考验自己唔应该喺云石㗎，你试下喺地毯吖！」即惹出滕丽名及现场众人爆笑！

相关阅读：寻秦记丨宣萱未必出席台庆颁奖礼 否认有拖拍欢迎追求者 郭羡妮闻陶大宇娶第二任太太：恭喜晒

滕丽名日本庆生搞到要入院

虽然滕丽名亦最后亦叫大家放心，指影片的五年前：「放心已康复，已经系五年前嘅事」但仍有不少网民问她如何弄伤，更祝福她早日康复，甚至有网民搞笑地留言：「秦皇做㗎？ 林峰！你出嚟。」翻查资料，当年滕丽名是到日本旅行庆祝生日时不慎发生意外，要在当地留院两个多星期才返港。

相关阅读：滕丽名老公朱建昆被轰无良上司逼员工OT？ 阿滕回应护夫：冇人辞职 疑似下属踢爆讲大话

