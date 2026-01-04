全民造星VI总决赛丨Ian Hannz为目前全民投票Top1 Dave被赞笑咪咪似吴建豪 丘蓝获古天乐赞有压场感（不停更新）

ViuTV皇牌节目《全民造星VI》总决赛将于今晚（4日）在澳门举行，ViuTV亦会直播总决赛，十强参赛者5号郭民锋(Kirs)、6号 张肇维(Gordon)、12号 陈晓希(小鸡)、19号黄日禧(Dave)、34号丘蓝、41号范卓贤(Jacky Fan)、43号陈瑨羲(Ian hannz)、52号李学伟(DaiMa)、73号 陈颕业Yip sir、92号关晓隆(Bosco Kwan)将会争取三甲席位。

11强参赛者陆续演出，先由5号郭民锋(Kris)唱出自创歌曲《baby don't you my love》，之后有复活区一哥之称的6号 张肇维(Gordon)跳唱《Overkill》，Gordon被孝渊指有少许紧张，在全民投票中，Gordon领先Kris。12号 陈晓希(小鸡)以《从不缺》，19号黄日禧(Dave)自弹自唱《我爱你》，他被ViuTv总经理钟广德指，没有负情歌小王子的称号，演唱非常好，笑起上来有点像台湾歌手吴建豪。大热门34号丘蓝唱出《穿花蝴蝶》，他被古天乐大赞有压场感。小鸡、Dave、丘蓝演出后，Dave成3位中全民投票目前走势最高的一位。之后到41号范卓贤(Jacky Fan)自弹自唱《酷爱》，Gigi评价他唱巧扎实，笑言可以直接出道。Ian Hannz跳唱《This is me》，获孝渊大赞将舞台运用得非常好，态度亦很不错。52号李学伟(DaiMa)表演《Karma》。之后由73号 陈颕业Yip sir跳出《The root of us》，他获古天乐赞跳舞有power。Bosco Kwan跳唱《 cant tell me nothing》，他获Gigi赞可爱。

Gin Lee领十强参赛者唱出《多谢你自己》

《全民造星VI》总决赛一开场，历届《全民造星》冠军将会亲自介绍出场，包括人气王姜涛、Phoebus、Ansonbean、Marf以及Lyman等实力派歌手。首届冠军姜涛以大师兄身分打头阵现身舞台，他说︰「比赛从来都系残酷，过去咁多年咁多届，有人留低有人离开，有啲人被人记得，有啲人比时间冲淡，而我哋可以做嘅就系珍惜舞台上面嘅一分一秒，尽力做好自己，用作品说话。」节目组特别安排被淘汰的参赛者重新登台，表演师兄姐们的经典作品，包括MIRROR的热门歌曲《BOSS》以及张天赋的代表作《说谎者》等。比赛正式开始前，B3组合率先带来表演，重现《Way Of Water》，而11强参赛者则带来在韩版《前传》，惹来全场欢呼。最后由B3获得评判5盏红灯。