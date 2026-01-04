Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全民造星VI总决赛｜古天乐病后首现身否认入院 铭记向华强撑《寻秦记》提携后辈

影视圈
更新时间：20:15 2026-01-04 HKT
发布时间：20:15 2026-01-04 HKT

担任《全民造星VI》总决赛评审之一的古天乐（古仔），最近忙于在内地宣传电影《寻秦记》，他日前因为身体不适缺席佛山站部份路演。古仔今晚表示︰「冇事，只系伤风感冒。」

小病是福

提到网上有粉丝指他因病入院，古仔否认其事，又搞笑叫记者︰「你问𠮶个粉丝。」获得好票房而伤风感冒？他笑言小病是福，票房好是好福气。谈到该片票房冲破四千万，古仔坦言想每部香港电影都好，票房不断上升。谈到该片有望打破多项票房纪录？古仔说：「尽我哋能力啦！好开心做呢次宣传，无论各方面反应，歌曲《天命最高》或演员方面，大家聚返埋一齐，所有嘢都好正面。」又指稍后飞往不同地方宣传，并计划会在外地办庆功。提到向华强接受网上平台访问指古天乐向他求助，支持出资拍摄《寻秦记》，古仔大赞向华强提携后辈，承认对方有份投资《寻秦记》。

对于古仔与林峰合唱版《天命最高》，再度掀起热潮，出现不同版本，还结集剪辑成「大合唱」影片。古仔笑言最惊喜是外籍人士唱广东话版本，又认为︰「全世界语言都支持部戏，好大鼓励。」问会否启发到他多唱歌？古仔说：「暂时未有呢个打算，唔排除嘅，呢个世界冇人知发生乜事。」谈到为决赛担任评判，帮手发掘人才？古仔表示︰「都想了解现今年轻人能力。」

