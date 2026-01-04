全民造星VI总决赛丨ERROR 倒数骚唱两首半歌粉丝戥不值：最重要气氛够热烈 梁咏琪首任评审着重唱功 孝渊大骚长腿以广东话问好

《全民造星VI》总决赛今晚（4日）在澳门举行，评判团古天乐、梁咏琪、少女时代孝渊、导师Gin Lee、ERROR以及11强参赛者先现身红地毯环节，梁咏琪首次为活动担任评审，透露着重参赛者的唱功和舞台感。身穿黑色短裙的孝渊大骚长腿，并以广东话「大家好，我是孝渊」向大家打招呼，感谢大会邀请她担任评审团之一，称之前也有看过《造星》，期待一众参赛者的演出，并为大家加油。

ERROR已有新年大计

ERROR成员肥仔（梁业）为活动担任表演嘉宾，保锜和Dee（何启华）则担任后台主持，问到为何独欠193（郭嘉骏）？他们即笑他太高过不到关，又指他太多工作。谈到《造星》已来到第6届，Dee直言当年参选时无咁多资源，也没有红地毯，不似现在的导师如Gin Lee会为学员找场地，他们只能自费或物色免费场地，问到是否感到羡慕？他们认为是不同的训练。另外，ERROR日前参与倒数骚演出，全晚只表演两首半歌，令粉丝为他们不值，193更在社交平台有骨回应「问吓监制」、「监制好似唔听意见」，他都不明为何没solo之余，团歌也只有2首，Dee对此只谓要问回193，肥仔称没有所谓，直指自己忙于为《造星》彩排难分身，所以唱2首歌都可以，Dee亦指工作忙，要ERROR齐人夹时间排表演是几难的事，笑指彩排永远不齐人，大家各有各排，上到台再夹，肥仔则爆当晚和5g的表演，Dee也是忙到当日来到才学，保锜表示最重要是倒数气氛热烈，个个开心就够。讲到ERROR的新年大计，他们透露已有周详计划，将与一个得奖单位合作，至于保锜被问到恋情在新一年可会有新突破？他笑言将感情事放一边，专心工作。

《造星VI》十一强参赛者现身红地毯：