何沛珈专注事业 誓担大旗做Good骚 今后谈恋爱保持「三分感性、七分理性」丨名人杂志

现年29岁的何沛珈，入行5年凭「东张女神」上位，之后在《爱•回家之开心速递》演火辣女秘书Luna而为人熟悉。工作以外，何沛珈与「星三代」阮浩棕的恋情亦是大众茶余饭后的话题，连在台庆也被玩，但早前却被爆因「禁爱令」令2年情玩完。回复单身后的何沛珈坦言现时将注意力集中在事业身上，希望日后能够成为独当一面的主持。撰文：霍淇 摄影：谭志光

何沛珈入行5年，主持、演戏多方面发展，亦算是创出不俗的成绩。

何沛珈（Roxanne）参加《2020年度香港小姐竞选》入行，虽然五强止步，但入行后的她机会不断，做综艺及旅游节目主持外亦拍剧，之后在《香港小姐再竞选》中更得到冠军及更上镜小姐。5年间，Roxanne最广为人认识的相信是「东张女神」及Luna，但对于被誉为「东张女神」，原来她最初亦甚抗拒，「其实我不知道『东张女神』这个称呼是何时开始的，我以前会觉得抗拒是因为像网上说的，是女的就是女神，所以我很怕这个称呼，但慢慢我也接受，因为觉得这个称呼除了外表吸引之外，更重要的是它有一份责任感，就是帮人或伸张正义，我觉得其实这些责任感，比起大家看到我们很赏心悦目来得更重要。」

主持《东张西望》让Roxanne有种为民拯命的感觉，颇具使命感。

Roxanne在《爱•回家之开心速递》中的火辣秘书形象深入民心。

「女神」突变「最强姣精」

成为「女神」后，Roxanne在《爱•回家之开心速递》因演细龙生秘书Luna人气急升，她指没想过《爱•回家》的威力那么大，皆因自己做《东张》时因疫情需要戴口罩，而拍剧就以真面目见人，令大家认识真正的何沛珈。剧集带来人气，Roxanne对此亦感到开心，笑指出街大部分人也是叫她Luna而不是沛珈，不过播出后大家对她的印象却180度转变，其中着黑丝跳性感辣舞一幕，更令她从「女神」变成「最强姣精」。

「我觉得那是角色，你没有理由因角色而觉得我是这样的人，但没办法，可能角色实在太深入民心，遗憾是我还没有其他的角色突出到可以掩盖Luna，我只能说《爱•回家》威力真的很大。」

感性易喊 绝非扮柔弱

一向男仔头性格的Roxanne对被定型为「姣精」，她并不介意，因认为自己无法控制别人的感觉，笑言有时外出工作，也被人叫斯文点，不过她也坦言最初也曾为此不开心，「内心会想我都不姣，你又没有跟我相处过，为甚么你们要这样说我？但现在我会偏理性地分析，既然我管不了别人的口，那我就管理好自己，可能在其他作品中更真实一点，让别人感受我原来不是这样的人。」

Roxanne过往亦不时被网民指扮柔弱、有攻击性和博上位，她解释可能因自己是感性的人，讲心底话时会忍不住想喊，加上样貌较惨情所致。

Roxanne的主持功力渐增，亦吸引不少机构邀请她去主持活动。

为了拍节目，Roxanne甚至勇敢地在澳门观光塔大玩空中漫步。

Roxanne主持旅游节目时，亦不会吝啬身材，将美好一面展现给观众。

主动争取 只因曾坐冷板櫈

至于被指博上位，她直认过往也经历过没有工作及迷惘的日子，所以现在会变得主动，但不强求，「我会主动问监制，最近有没有甚么工作适合我，但如果他说没有的话，就不会死缠烂打，硬要他给你工作，但如果他说想想有一个挺适合你，那就有工作。我觉得在这一行5年，这个心态是要维持，我不会因为其他人觉得我进取而不去主动，因为我试过在去年用了大概半年时间去拍剧，然后回来做主持工作，全没了，所有都好像不关你事一样，因为除了你，还有很多人可以用，你离开一段时间，大家就遗忘你。」

她指那段时候自己也变得消极，觉得大家都不再用她，然后又会质疑自己是否没能力致不被认可，「我找朋友谈，他指造成这样的原因，是因为你没有了之前那种热诚和主动，而当我主动去问的时候，就会有机会，所以我觉得这个主动的心态是要有，不能只是等。」

对于别人的误解，Roxanne可以不介意，唯独提及家人时，就会触动到她神经。因病过世的何妈妈是她心底里的最柔弱部分，但每次提起都被指是扮可怜，「这是我的经历，有时候想利用经历去鼓励其他人，怎样走出痛苦的时候就会提到，所以不存在他们指我拿妈妈卖惨，我从来都没有卖惨，我也不觉得自己惨，反而是家人给了我很多爱，从而令我更加懂得去爱自己和其他人。」

回想妈妈离世时，Roxanne的心和灵魂好像被掏空了一样，好不容易用了2年才慢慢从丧母痛苦走出来，现在回想起妈妈过往的点滴，她也渐渐面露微笑。

Roxanne否认自己扮可怜，她反而自觉家人给她很多的爱，一点也不惨！

Roxanne今年亦成功打入《万千星辉颁奖典礼》最佳女主持十强。

妈妈让她学会爱人

Roxanne坦言，对她来说妈妈虽是她最柔弱的部分，也是最强大后盾，「没有她的教导和给我做榜样，我不会懂得对其他人好。我妈妈是对其他人很好的一个人，她离开之后，丧礼上有很多阿姨、叔叔跟我说我妈妈真的很好，那一刻我知道她真的帮助过很多人，连一些没有血缘关系的公公、婆婆，也会定期约出来请人饮茶。在她身上，我学了很多东西。她永远都在我心里，我相信她现在可能用了另一个躯体继续她下一世的人生，如果她已投胎，生活得愉快我会更开心，因为我觉得她这一世太苦了。」

Roxanne觉得人生每段经历也令她成长，错过、跌过才懂得怎样爬起来，就因为有这么痛苦的经历，现在的她已学会面对生离死别。

Roxanne指亡母教会她去爱人，亦令她学识如何面对生离死别。

Roxanne演戏没包袱，扮丑扮骑呢亦全情投入。

想找个人互相照顾

访问当日，未爆出Roxanne与拍拖2年的阮浩棕因聚少离多及传TVB执行「禁爱令」而分手的消息，当时刚从曼谷返港的她，散心后心情似乎已平伏不少，重新出发的她提到感情状况，坦言仍在寻找一个灵魂伴侣，不过现在就先享受一个人的精彩，「我刚去了曼谷三天两夜，我从没试过一个人去旅行，因为以前很怕孤独。我总觉得没有人跟我聊天、看到好看的、好吃的东西没有人分享，但想不到这次我又可以，我想做甚么就做甚么，很随意，一个人就有这种自由自在，做所有事都不用为了取悦其他人，只是取悦自己。」

提到择偶条件，Roxanne希望对方是人品好、识照顾人，以及可以带她看世界，「我可以照顾你，但我亦都期望你会照顾我，我觉得关系要相互，不可以只是接受而不付出，年纪大一点也好，我会希望你带我看世界，如果不行就一起看，我觉得可以一起进步的。」

回复单身后的Roxanne到曼谷独游，享受到自由的快乐。

与阮浩棕的恋情告终，Roxanne现时只想专注事业。

单身自由也快乐

Roxanne就直言拣另一半没有特别对年纪有要求，最紧要系做人做事成熟一点，而她也指拣男友不需富二代，因怕自己高攀不起。已拍过3次拖的她谓现时对感情方面要保持「三分感性、七分理性」，「因为都快30了，如果还那么感性的话，我担心又蹉跎一大段光阴。」

现阶段的她指快乐来自自由自在，亦坦言还未准备好开始一段新恋情，所以想专注在自己身上多一点，「事业未达到自己想做的，主持方面，我希望可以独当一面，因为现在很多时也是要加一、两个前辈带领，我希望可以做到能够去带领其他人，以及做一个属于自己的节目。」

Roxanne主持节目仍被安排由前辈带着，她希望将来能独当一面。

Roxanne初接奥运主持棒时战战兢兢，但现在已渐见大将之风。

场地：Harlan’s (The ONE)

