里安纳度受军事行动影响滞留「富豪岛」 《王储的抉择》男星踩马杜罗

51岁金像影帝里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）原定现身3日举行的「棕榈泉国际电影节颁奖礼」，却因国际局势突变临时缺席。据指因美国总统特朗普（Donald Trump）下令对委内瑞拉展开军事行动，南美与加勒比海一带空域实施严格航空管制，导致里安纳度无法从加勒比海飞回美国加州。

「甜茶」年度焦点奖得主

里安纳度凭电影《一战再战》获颁「沙漠棕榈成就奖」，但他大除夕时被拍到跟前世界首富贝索斯（Jeff Bezos）夫妇在加勒比海圣巴特岛，与27岁的模特儿女友Vittoria Ceretti度假。碍于美国对委内瑞拉的军事行动，如今里安纳度被逼滞留圣巴特岛，无法如期返美，他只能透过视像方式领奖，其《一》片拍档Teyana Taylor及Chase Infiniti代他上台领取奖座 。

雅曼达施菲（Amanda Seyfried）同样获得「沙漠棕榈成就奖」、添麦菲查洛美（Timothée Chalamet）则获颁「年度焦点奖」、伊凡鹤基（Ethan Hawke）摘下「事业成就奖」、阿当桑迪拿（Adam Sandler）捧走「主席奖」。歌手Miley Cyrus凭演唱电影《阿凡达：火与烬》的主题曲获颁「杰出美术成就奖」。《科学怪人》的导演哥连慕迪多奴（Guillermo del Toro）、主演的Mia Goth、Jacob Elordi及Oscar Isaac 获得「愿景奖」、姬蒂赫逊（Kate Hudson）及Michael B. Jordan齐夺「Icon奖」。

棕榈泉电影节方面发表声明表示：「由于旅程受阻和空域限制，里安纳度狄卡比奥今晚无法亲自来到现场。虽然我们会想念和他一起庆祝，但我们很荣幸地表彰他的杰出工作和对电影的持久贡献。他的才华和对艺术的奉献精神继续鼓舞人心，我们很高兴今晚以沙漠棕榈成就奖来为他庆祝。」棕榈泉国际机场都发声明指因为联邦航空局的空中交通管制影响了南加州领空，出发航班目前处于地面停留状态。

以「丢垃圾」表情符号揶揄

另外，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolás Maduro）与妻子于3日被美军拘捕，并押解至美国受审，消息震惊国际。Netflix剧集《王储的抉择》委内瑞拉裔瑞典籍男星Omar Rudberg在社交网公开表达喜悦，称：「我这辈子从没看过委内瑞拉人这么开心！」Omar指自己与家人都为此欣喜若狂，「我妈妈很开心，我认识的委内瑞拉人，今日没有一个人是不快乐的。」他同时在限时动态分享马杜罗戴上眼罩、被上手铐的照片，并附上「丢垃圾」的表情符号，表达马杜罗应被丢弃。