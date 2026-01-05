逆转上半场｜周衹月足球小将首登大银幕 两个月拍摄期戒发脾气陋习｜名人杂志

年仅14岁的周衹月，其名字满有诗意，原来她是足球健将，为香港足球代表队U16成员，踢进攻中场，过关斩将，频频后上楔入射门；她的妈妈Cindy忆述路经湾仔一座旧建筑，抬头见牌匾写有「衹月」，觉优雅故取名之。周衹月首次拍摄励志足球电影《逆转上半场》，与梁咏琪、陈湛文等人拍档，接触成年人世界后，令Cindy见证爱女在两个月拍摄期的急速成长，陪感安慰。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强；周衹月发型：Hair Corner、场地提供︰圣公会圣十架小学

拍戏当课外活动

周衹月（阿月）读幼稚园时受父亲熏陶，爱上足球，其母Cindy回想让她参与足球训练的决定，「当时视为课外活动，只因时间配合，她放学后去练波，我下班后接她回家。女儿同时学跆拳道、绘画等，倒是没想到她如此专注于足球。」后来有人找阿月试镜，问有无兴趣拍《逆转上半场》演足球员，阿月︰「以为去踢球，没想到要演戏。在试镜室导演（黄柏基）要我演一个情绪激动的人，要反抗，跟人吵架，真的不太自在。」赢得角色后，「还要记许多对白，去片场比我练波要更早起床！」Cindy则继续管接管送。

周衹月与母亲Cindy谈拍摄《逆转上半场》点滴。

允许无数次NG

阿月认为演戏最难在于表情、情绪的配合。拍摄前，一班小演员上戏剧课，熟习镜头位置、走位，逐步建立信心；但跟练波一样，上场实战是另一回事，尤其拍摄一场受伤戏份，要她「扮痛」展露辛酸，甚感吃力。梁咏琪、陈湛文见状，鼓励阿月夸张地去演，不用过度收敛，同时在导演多番「推波助澜」下︰「再痛苦点！再尽情点！」，她才慢慢找到节奏。阿月笑著形容︰「NG多几次就得啦！」Cindy则补充︰「其实要感谢团队的耐性。」

呼应《逆转上半场》的主题，小朋友在成长路「上半场」面对逆境，不轻言放弃是建立于承认自己弱点，了解自己的优势。阿月踢11人港队，司职攻击中场、前锋，戏中则踢5人足球，「5人足球节奏快，场上站位、喘息空间少，身体碰撞又多；球员在参与进攻后要迅速回防，体能要求极高；不同于11人比赛的分工，攻击球员在前场专注进攻，背后仍有多名队友支援。」阿月形容拍戏踢5人足球的经验，让她了解自己，「我的弱点是身体对抗与体能分配。」从而改进自己在11人赛场上的表现。

拥有诗意名字的周衹月，是球场上发光发热的足球小将。

周衹月拍摄《逆转上半场》要扮痛，甚感吃力，梁咏琪鼓励她夸张地去演。

周衹月踢开11人场，拍《逆转上半场》踢5人场大感辛苦。

周衹月第一次拍戏，不断NG。

远观女儿成长

阿月在暑假时拍摄《逆转上半场》，Cindy下班后就会到片场，她说︰「到球场看女儿由细到大练波，去到片场的感受截然不同。」她会低调陪伴不干预，让阿月专心工作，同时指女儿日常表情不多，「然而为配合角色流露大量表情变化，她每拍完一场戏，都会跑到小萤幕前，叉着腰看重播画面，女儿仿佛一下子变成了专业演员！」她感谢团队上下对年轻人的照顾，并分享︰「工作人员会主动对阿月说『今日拍得好好呀』、『都话你做得到啦』」之类，令她意识到自己能够胜任。」拍摄日以继夜，「有一天女儿拍完戏，对我说︰『妈咪，原来赚钱咁辛苦』！」

周衹月利用两个月暑假拍毕《逆转上半场》。

Cindy去到《逆转上半场》现场，低调陪伴女儿，从不干预。

Cindy形容女儿拍完戏，长大了，待人接物成熟了。

两个月戒掉发脾气

阿月的偶像是美斯（Messi），非常欣赏该阿根廷球王的踢法。阿月在代表队是核心，于中场穿针引线，又杀入敌阵争取入球。球场英雄地，她不讳言常就自己失误，或队友表现不佳而不满，「我会埋怨，说话语气好差！」Cindy如此形容女儿的改变，「拍戏之后，她才懂得为他人设想，顾及别人感受。」阿月︰「我拍戏NG咁多次，别人都无发我脾气啦！」续指︰「现在，即使比赛上表现不理想，我也会以温和语气与队友沟通，避免场上场外争执。」Cindy补充︰「以前她一回家，见未有晚饭食就会不耐烦『吓！没东西吃？』现在为她煮宵夜，反而主动说『谢谢妈妈』。」这些细微变化是成长里程碑。

球场英雄地，周衹月踢波有脾气。

周衹月在幼稚园时期接触足球。

梦想成为职业足球员

阿月自幼稚园接触足球，「父亲钟意踢波，经常带我到楼下或街场玩。」女生踢波，她明言听过不少闲言闲语，批评其身形瘦削、肤色太黑等；阿月以美斯为榜样，在技术、判断力和走位等下功夫，证明非标准体形仍能占一席位。她先后加入校队、区队，再踢香港代表队，这几年生活规律，就是「上学 训练 比赛」。阿月另一弱项是顶头锤，她解释︰「个波『几层楼高』跌下来，我好惊！会闪避！难以按照教练要求『睁大眼睛顶』。」这是她2026年需要克服的。

当运动员难免遇上低潮，阿月︰「爸爸会引导我，提醒我，当觉得做甚么都做得差，越是心急，表现就越糟！应该先冷静下来，要有耐性，在训练、比赛中专注每一个动作，慢慢找回感觉与信心。」阿月的梦想是成为职业足球员，Cindy指对女儿未来发展较随性，「但至少能完成大学课程吧，有个保障。」

周衹月跟港队去日本福岛集训和友赛。

周衹月跟港队去日本福岛集训和友赛。

周衹月考试后去Ocean Park松一松。

周衹月在圣诞节与家人食自助餐。

因为《破·地狱》爱上睇戏

阿月近来印象最深刻的电影是《破·地狱》，Hello文剖白，朗读书信一幕，「好感动，忍唔住喊！」拍摄《逆转上半场》令她了解到电影的神奇之处。问她憧憬娱乐圈吗？阿月再次重申︰「我的梦想是成为职业足球员！」Cindy笑说︰「她放弃足球的可能性相当低。」

（《逆转上半场》电影剧照）

（《逆转上半场》电影剧照）

（《逆转上半场》电影剧照）

周祇月 Profile

年龄：14岁

就读协恩中学S3

香港足球代表队U16球员

现役效力球会：连城公民 U15及U18成员

首次参与电影《逆转上半场》演出

曾夺奖项︰

24／25 足总杯联赛 - 冠军

24／25 U18女子联赛 - 冠军

24／25 赛马会五人足球杯（学校组）- 冠军

24／25 足动全城女子七人赛 - 冠军

24／25 学界足球比赛 - 冠军

2023 小学五人足球比赛季军

2023 屈臣氏运动员奖