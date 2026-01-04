万千星辉颁奖典礼2025丨《侠医》张曦雯入围最佳女主角 公屋出身举家移美从商 去年与富贵男友分手

TVB颁奖典礼2025／最佳女主角／张曦雯丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。35岁张曦雯（Kelly）今年凭《侠医》饰演「罗颖琛」一角，入围TVB《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女主角」十强，以及角逐「大湾区最喜爱TVB女主角」奖项，今次已是张曦雯第五度提名TVB视后。

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯华姐冠军变花旦

张曦雯童年在黄大仙下邨成长，父亲任职技工，而母亲与亲友经营美容店，直至小学四年级，才举家移民到美国芝加哥生活。张曦雯于伊利诺大学芝加哥分校企业管理系毕业，2010年回流香港，向模特儿界发展。张曦雯曾透露父母到美国后经营珠宝小生意，却因担心当地治安问题，近年已经退休。有指张曦雯早年于美国置业，购入小型物业予父母收租，并供胞弟读医科，弟弟亦不负所望，已成为一名医生。

张曦雯2011年参选《芝加哥华商会亲善小姐》夺冠及最上镜小姐，翌年参加《国际中华小姐》获颁冠军，其后代表香港参加《世界小姐》。张曦雯入行初期曾安排在明珠台《港生活．港享受》、翡翠台《东张西望》时段内的《Pearl Tonight》环节做主持，直到2016年才拍剧。

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯备受力捧多演出机会：

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯曾封马来西亚视后

张曦雯近年备受TVB力捧，2018年首度凭剧集《跳跃生命线》，提名「最佳女配角」最后五强，翌年在《万千星辉颁奖典礼2019》夺得「飞跃进步女艺员」奖项。张曦雯2019年突然停工赴美国洛杉矶进修演技，返港后演出《木棘证人》、《白色强人II》、《破毒强人》、《再见．枕边人》、《廉政行动2024》等剧集，表现亮眼，并多度入围争视后。张曦雯去年在《万千星辉颁奖典礼2024》上，凭《企业强人》获得「马来西亚最喜爱TVB女主角」，成为近年上位的一线花旦。

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯黄庭锋青梅竹马？

张曦雯与圈中人的关系友好，陈滢、唐诗咏、朱韵韵等都是其圈中好姊妹。其中上位小生黄庭锋更是张曦雯的幼稚园同学，2019年张曦雯作客节目《娱乐大家》时，大爆与旧同学黄庭锋自毕业后失散多年，直至在《明珠生活》重遇。

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯公屋出身住进豪宅：

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯去年与外籍男友分手

张曦雯入行以来，从不避忌有一位拍拖多年的加拿大混血男友Mark Brunyez，男方曾在美国国际级投资大行任职程式交易部副总裁，近年在香港做环保生意。张曦雯与Mark Brunyez曾在宝马山价值约3,000万元的豪宅同居，近年屡传婚讯。不过张曦雯于去年7月突然宣布与外籍男友结束8年情，并删走合照，双方更取消IG互相关注。张曦雯相隔多月才透露二人早在去年初分手。

不过张曦雯回复单身后，身边不乏异性往来，曾被《东周刊》独家爆有「大只仔」陪行街。而张曦雯入行13年来，曾与多位富二代传出过从甚密，当中有黄淑仪儿子徐肇平、著名练马师告东尼儿子Sean、庄思明前男友Daniel、有「壳王」之称的TVB前主席陈国强，以及胡杏儿老公李乘德。张曦雯对绯闻全数否认，曾称「只当笑话看」，又豪言不用靠男人，指女艺人赚钱能力强。

TVB颁奖典礼2025丨张曦雯多绯闻富二代男友：