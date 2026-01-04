高钧贤投资7位数深圳卖咖啡 黄长兴跟叻哥北上揾食︰收封利是仔

黄长兴、高钧贤（3日）出席仁济慈善盆菜宴，高钧贤透露选址深圳经营咖啡清吧，投资了七位数字，太太并没有参与，「一向同太太工作上系分开去做。」

太太黄梓漫美妍堂停牌︰我唔清楚

提到太太黄梓漫创办美妍堂10月登陆美国上市，惟上市不足一个月遭美国证交会勒令停牌，高钧贤说：「呢啲股票嘢，我唔系咁清楚。佢好努力，做咗十年实业，系真实嘅《新闻女王²》张家妍（李施嬅 饰），系女强人。」

而黄长兴则透露从事盆菜生意，属中小型，笑说会趁机会向仁济医院主席提议︰「明年搞盘菜宴可以考虑帮衬我！」黄长兴认市道麻麻，除了生意之外，任何工作也愿意做，如早前跟陈百祥《精装明星足球队》北上踢波，惟否认传闻中有叻哥带挈狂吸金，笑称出场费只是收封小利是。