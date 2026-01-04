Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高钧贤投资7位数深圳卖咖啡 黄长兴跟叻哥北上揾食︰收封利是仔

影视圈
更新时间：15:15 2026-01-04 HKT
发布时间：15:15 2026-01-04 HKT

黄长兴、高钧贤（3日）出席仁济慈善盆菜宴，高钧贤透露选址深圳经营咖啡清吧，投资了七位数字，太太并没有参与，「一向同太太工作上系分开去做。」

太太黄梓漫美妍堂停牌︰我唔清楚

提到太太黄梓漫创办美妍堂10月登陆美国上市，惟上市不足一个月遭美国证交会勒令停牌，高钧贤说：「呢啲股票嘢，我唔系咁清楚。佢好努力，做咗十年实业，系真实嘅《新闻女王²》张家妍（李施嬅 饰），系女强人。」

而黄长兴则透露从事盆菜生意，属中小型，笑说会趁机会向仁济医院主席提议︰「明年搞盘菜宴可以考虑帮衬我！」黄长兴认市道麻麻，除了生意之外，任何工作也愿意做，如早前跟陈百祥《精装明星足球队》北上踢波，惟否认传闻中有叻哥带挈狂吸金，笑称出场费只是收封小利是。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
3小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
7小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
19小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
6小时前
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
影视圈
23小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
2026-01-03 13:47 HKT
居民邝先生讲述走火警经过，黄小姐带同爱猫逃生。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼
突发
5小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
2小时前