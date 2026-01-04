梁烈唯重注押张振朗朱敏瀚有奖落袋 黄嘉乐组男团自认跳唱渣

梁烈唯、黄嘉乐、黄长兴、高钧贤及李佳昨晚（3日）出席仁济慈善盆菜宴，对于「万千星辉颁奖典礼2025」即将举行，梁烈唯表示支持张振朗（争视帝）、朱敏瀚（争男配）；形容当年朱敏瀚获得「飞跃进步男艺人」时，操练身形好Fit，经已十分欣赏对方，也觉得张振朗不错。他说：「张振朗冧庄攞亚太区视帝，陈山聪就再拎一次香港区啦！」

拉埋陈山聪投资贺岁片

梁烈唯跟陈山聪投资贺岁片《妈妈，又要嫁！》，他透露明日会飞往马来西亚参与宣传工作，农历年初一便会上映。他说：「第一次投资电影，仲做埋编剧，估唔到今年档期咁犀利，有《夜王》同一啲出色嘅马来西亚本土作品，今年系难嘅！每部电影有自己特色，无一部戏同我哋讲同一样嘢，当中有紧张、笑、泪同感动，阿Bob（林盛斌）有啲突破性演出。」梁烈唯表示未来也会投资拍微短剧，最近也演短剧扮演精神分裂病患者，「演得好辛苦，唔怕抽离唔到角色。

同场演热播中剧集《守诚者》的黄嘉乐，笑言虽已离开TVB仍感恩；有不少街坊指有收看该剧，令他十分开心。提到跟梁烈唯、高钧贤、沈震轩、黄长兴组成「好犀利男团」 ，黄嘉乐自认︰「跳舞、唱歌唔叻！」当时受邀加入，自觉大「试吓挑战自己。」又指跟队友一起练习时，「感觉似回到训练班一样。」