豪门最强前新抱谢玲玲为「永远的奶奶」贺101岁大寿 离婚29年婆媳情更胜母女：岁岁相伴

曾在60年被誉为天才童星的「婉君表妹」谢玲玲在1980年与林建岳博士结婚并育有五个儿女，但这段婚姻到了1995年便结束，不过离婚后谢玲玲与「前奶奶」林余宝珠依然保持密切关系，两人更以「永远的奶奶」同「永远的新抱」相称。日前是林余宝珠的101岁大寿，谢玲玲与子女齐齐为「永远的奶奶」四代同堂庆祝。

「永远的奶奶」林余宝珠101岁大寿

谢玲玲昨日在小红书贴上与「永远的奶奶」林余宝珠庆祝101岁大寿的短片，林余宝珠外貌没有大改变，依然一贯高雅，谢玲玲说：「时光慢行，爱意不减，又一个春秋更迭，又一次围坐桌前。愿岁月温柔以待，您健康长寿，我们岁岁相伴。祝我的百岁寿星婆婆101岁生日快乐，岁岁年年，我们都在。」

「永远的新抱」谢玲玲贴上寿宴相

「永远的新抱」谢玲玲贴上寿宴的短片，除了林恬儿与老公何正德（Kent）一家外，还有林孝贤和林孝能等人，大家齐齐为嫲嫲庆祝，氹得老人家笑逐颜开，不少人留言祝贺，亦有人说：「不护短的婆婆真的太难得了！」、「林老太真是眼光毒辣，当年离婚力挺儿媳，换来晚年儿孙满堂，幸福美满，其乐融融，小太阳一样的谢玲玲，懂感恩，会经营，儿女也教育的好！这才是共赢。」谢玲玲亦回应：「是的，讲道理的好婆婆。」亦有人问：「怎么不见爱儿呀？」谢玲玲则说：「她要开会，先走了。」林心儿因不在香港而缺席。谢玲玲曾在访问上称因渴望拥有自己的家庭，所以当年年仅23岁便决定结婚，初入林家时因语言隔阂，再加上出身于娱乐圈，奶奶林余宝珠对她存有偏见。

奶奶林余宝珠曾对谢玲玲存有偏见

谢玲玲又称幸好老爷林百欣对谢家背景十分了解，知道其父亲是台湾将军，母亲是校花，家族在台湾颇有名望，遂安排林老太亲赴台湾见面，见面后，林老太对谢玲玲大为改观，态度亦软化。结婚初期每天必须早起为奶奶敬茶，又曾曾尝试学煮饭，却被奶奶制止：「她说：『学来干甚么？我们不需要你做菜。』我听到太开心了！」谢玲玲自言很幸运，先后诞下儿子林孝贤，林百欣与余宝珠当然非常高兴，其后再诞两名女儿，当时林老太对她说：「一个儿子太单薄了，你再生一个吧。」结果谢玲玲顺从长辈心愿，最终再添一子林孝能，最终育有五名子女，可惜谢玲玲与林建岳决定离婚后，两老拍板予谢玲玲当时创记录的4亿赡养费，后来谢玲玲投资房地产，成功将身家越滚越大，变成女强人，不过谢玲玲坦言离婚初期曾陷入情绪低谷：「有一年我走不出来。」其后又有一位朋友曾对她说：「我们跟你做朋友，不是因为你是某某太太，而是谢玲玲。」最后谢玲玲得家人陪伴及好友支持，才逐渐走出阴霾。

