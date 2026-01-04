黄宗泽「民选视帝」呼声高 恨与阿佘「女尊男卑」续前缘 《新闻女王2》《金式森林》《巨塔之后》大热争奖丨名人杂志

黄宗泽凭《新闻女王2》一角赢尽观众支持，电视圈的众多前辈及好友齐齐力撑他争奖，以「民选视帝」姿态剑指「最佳男主角」！黄宗泽预告得奖会向观众「派奶」，更望与视后大热佘诗曼再拍新作，扬言就算「女尊男卑」都愿意！

黄宗泽凭的嘴贱角色Kingston成为「民选视帝」大热人选。

《万千星辉颁奖典礼2025》将于今晚在澳门上葡京综合度假村举行，将颁发14项本地奖项，以及大湾区多个奖项，一众入围艺员将华丽亮相红地毯，并在观众的热烈投票支持下踏上颁奖台。随着十强名单公布，竞争进入白热化阶段，当中「最佳男主角」之战最为激烈，黄宗泽获半个电视圈的好友拉票，加上粉丝及观众为他助选，以「民选视帝」姿态与夺奖呼声同样高的罗子溢率先跑出，「视帝」殊荣被视为二人之争，其他入围人选包括周嘉洛、陈山聪、张振朗、陈豪、马国明、陈展鹏、林保怡及郭晋安。至于佘诗曼前年封「三料视后」，横扫颁奖礼的画面依然鲜明，时隔两年她再凭《新闻女王2》杀出，大有机会破自己纪录成为「四届视后」！至于阿佘的对手则有宣萱、陈晓华、刘佩玥、张曦雯、傅嘉莉、蔡洁、吴若希、陈炜及李施嬅。

《女神配对计划》掀热话

而「最佳剧集」大奖则被视为三部台庆剧《金式森林》、《巨塔之后》以及《新闻女王2》之争，同样凭卡士及话题取胜；「最佳综艺节目」方面就相信《女神配对计划》大有机会问鼎，节目成功打造「恋综」热话，除了萤幕CP外，更诞生了节目主持及男女飞跃大热，雄霸热搜榜榜首，力压《中年好声音3》成为颁奖礼大热门。

随着颁奖礼临近，黄宗泽在圈中兄弟姊妹力推、加上粉丝们在网上及街上声援下，得奖呼声步步高升，成为视帝大热人选，前年他凭《廉政狙击》成为「大湾区视帝」，距离「最佳男主角」只差一步，今年在观众支持下以「民选视帝」的姿态争夺，黄宗泽开心表示：「要多谢兄弟姊妹拍片支持我，可能剧临近颁奖礼，剧集播出讨论度都高，都要多谢同事及粉丝圣诞都帮我拉票，其实帮我应援的粉丝都支持和认识我很多年，真的未试过在街上拉票，估不到会有这种待遇，我亦都当系与观众沟通的方法，真的没想过Kingston这个又贱、又口臭的角色，街坊都不会讨厌我，反而觉得好过瘾！」获得观众支持及打气，是否对得奖更有信心？黄宗泽指投票权在观众手上，而今次对手都好强，若能得奖真的要多谢观众支持，亦证明自己多了一个戏路，「希望观众钟意，我不用永世都做贱人啦，哈哈！今次角色不是杀人放火，是一个很贱的人，或者大家都有位好mean的老细，所以才会睇得咁肉紧、咁喜欢睇办公室政治。」至于嘴贱是否真性情演出？他笑言是难得好好发挥，「嘴贱角色奸得来很开心！看到剧本时已觉得是一个可以创作的角色，现在不会浪费时间去拍一些令人觉得是为了钱而开工的作品，都会拣有潜质的角色。加上大家知道我面对三哥苗侨伟也会顶嘴、身边都是些坏人，吴卓羲、林峰等，林峰可能比较有包袱啦，哈哈！」

预告得奖即「派奶」

入行20多年的黄宗泽演活不少角色，包括消防员、警察等正气角色，各类型爱情剧、喜剧亦都有代表作，没有任何形象包袱的他成功入屋，演技早被认可，被形容多年来只欠一个视帝奖座，问到可有心水作品曾想过得奖？黄宗泽表示早年的《赌场风云》及《潜行狙击》他都很喜欢，亦曾想像过《潜》的「跛co」一角可以获好成绩，「这类角色我都好喜欢，但有时奖项很难讲，颁奖礼也没绝对公平，播出日期离颁奖礼远一些，观众可能印象不够多，如果像今年近一些、机会又好似多一点，有很多不同因素，我们拍戏都不是求奖，好多时是想有好口碑，遇到路人说好好睇，我便觉得开心过得奖，因为这是观众最直接的赞赏！」黄宗泽开心大家都记得角色叫「Kingston」，亦表示有追剧及会投票支持他，令他对今次颁奖礼更有信心，「支持声音越听越多，自己都觉得是时候了，今年可以幻想下，要想想如果得奖要多谢谁，上次我都没有想过便上台，结果漏了感谢乐小姐（乐易玲），感受到她的眼神在我身边劈过来，哈哈！但如果真的有这个情景，我都需要想想，因为多年用过我的好多位监制、教我各种事的人，太多太多……今时今日的一切，都是这些年累积和堆砌出来的。」若得奖后如何答谢观众？「饮奶」形象深入民心的黄宗泽笑言，会和饮品公司联络争取向观众「派奶」；至于可会高歌一曲答谢观众？他搞笑称：「我退出乐坛好耐啦！」

黄宗泽几乎获半个电视圈的好友拉票力撑，信心十足。

黄宗泽前年凭《廉政狙击》成为「大湾区视帝」，离「最佳男主角」只差一步。

望台前幕后有工开

虽然战果要待今晚揭盅，但剧集已为黄宗泽赢尽口碑及曝光，近日正忙拍《风华背后》的汪明荃（阿姐）更认为他是时候夺视帝。问工作是否都排得满满？他表示半年内的工作都已安排好，颁奖礼隔天已要飞到外地工作，「工作没有停过，但我最希望整个娱乐圈市道可以慢慢变好，最近《风华背后》都算是影视圈数一数二大制作，养了好多台前幕后班底，希望其他公司都会渐渐多工作，幕后同时都有工做，有时开工我都会和他们倾偈，知道大家工作还是不稳定。」他又表示想与《新闻女王2》拍档、同样是视后大热的佘诗曼再度合作，笑说：「最好可以和阿佘拍一部，好似《男亲女爱》一样的剧集，女尊男卑都可以，我自己都好钟意睇！」

黄宗泽在《新闻女王2》同佘诗曼擦出大火花，他期望两人再合作拍新剧。