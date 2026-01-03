寻秦记丨宣萱成「冻龄女神」谦称靠科技帮手 自爆开玩笑未激嬲过古天乐 朱鉴然认跟老板演父子压力大

宣萱在《寻秦记》饰演乌廷芳，相隔25年后再度出现大银幕，除了一众观众期待原班人马演出，有网民更将宣萱在25年前后制作短片对比，令大家惊讶其容貌不变，形容她是食防腐剂的「冻龄女神」。不过宣萱谦称只是现今科技帮手，令画面修饰得靓，若然不修饰难以拍摄，因为现今的镜头太高清。她笑说：「我无特别嘢养生，又钟意夜瞓，但朝早同临瞓前会喺洗手间搞个半钟，敷面膜、眼膜、刮面等，不过无得唔接受变年长，若然微调做一啲嘢可接受，都会尽力纯天然。有时睇自己个样喺镜头冧紧，会谂方法延缓老，例如一个月做一次facial就变成一星期一次。」

宣萱赞滕丽名变得最少

宣萱认为《寻秦记》女演员旧拍档当中，滕丽名变得最少，但睇返以前剧集片段好友古天乐（古仔）表现好开心又放松，不过现在对方兼任总监制要兼顾好多不同层面事情，反而拍摄过程不像以前玩得开心。当笑指古仔是否唯一没改变减少『窒』她，宣萱笑说：「系咪严重咗？差唔多啦！不过我仲见到以前嘅佢喺度，只系藏得入啲，因为佢喺现场要处理好多嘢唔会见到，我就会知啰！以前打喊露一只手指插入个佢口度，之前拍通宵两日又系咁样打喊露，一只手指插入去，侧边啲人吓死。」虽然古仔出名是Mr. Cool，但宣萱自认懂得在适当时候开玩笑，未试过激嬲对方，对方处理严肃事情就不会打扰，就算古仔经常『窒』她，自己亦不会发嬲没设底线。她说：「如果有啲嘢身边人未够胆讲，我觉得佢需要知，尢其工作上一啲嘢，我唔会参与太多，都会好轻轻地讲，佢知我讲得就知有原因。」

《寻秦记》成为廖启智遗作之一

朱鉴然在电影《寻秦记》饰演项少龙的儿子项羽，对于跟老板古天乐扮演父子，他坦言有压力，当知道演绎这个出名的角色后，跟自己说戏中的项羽是项少龙儿子只属虚构，就会演得更自由。他笑说：「其实个角色系混血儿，系现代人同古代人结合，反而谂点样跟爸爸沟通，压力自己畀自己点去演绎角色，我谂得太凝重，慢慢放轻去演，然后就调整过。」谈到可想电影《寻秦记》开拍续集，宣萱坦言要视乎票房成绩，更认为一部戏不要拍到烂先收手。她说：「我记得 Julia Roberts（茱莉亚•罗勃兹 )讲过《Pretty Woman》点解死都唔肯再拍，佢话点解要拍到观众觉得唔够第一辑好睇。但觉得《寻秦记》好唔同，因为题材穿越，会有好多嘢可以玩，时装嘢飞天遁地都可以加入，如果有机会再拉返多啲以前人物仲好。」提到廖启智（智叔）在戏中延续剧集角色「乌博士」，但2021年因胃癌离世，电影《寻秦记》成为智叔遗作之一。宣萱说：「我觉得无办法！每样嘢有佢嘅缘或时间，点解部戏拖咁耐，系好事定坏事？都有佢原因，呢啲好随缘，啲剧拍咗出唔出街，随缘啦！我拍咗享受过程就得。」