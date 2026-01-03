Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IdG Bubbles得奖爆喊后与偶像集邮 Beanies颁奖礼「食白果」不感失望 陈乐颐荣幸有份参与怀念方大同

女团IdG Bubbles在《叱咤》获生力军组合金奖，Cindy表示上台一刻心情激动，现在还消化中，这两日收到很多支持和祝福，希望新一年做得更好，小倬称有种完成壮举的感觉，望大家能继续一起唱歌，Kathy则爆跳完舞后与队友齐齐爆喊。讲到新一年的大计，她们指公司已有计划，她们则希望在音乐上作多元化发展，传递更多正能量。小倬表示《叱咤》当晚遇到很多前辈，更趁机与偶像林家谦合照，笑言想向他邀歌，当听到他说想休息时，即希望他可以等埋她们才休息，Yoyo则表示找了陈蕾和邓丽欣集邮，大赞邓丽欣很靓女，但在集邮时发生小插曲，因她们拍照时习惯派心，竟感染了平时不会做心心手势的歌手都跟著她们派心，令她们都觉得很开心。

Beanies各有不同目标

Beanies在《叱咤》当晚虽然未有获奖，但不会感失落，今年继续努力，成员陈乐颐当晚有份参与怀念方大同环节中，是其中一个和音，觉得很有意义，「我本身很喜欢方大同，但我们未合作过，今次就好似与他隔空合作，觉得完成了小小心愿，很感触、很荣幸，很难忘。」除了在音乐上继续努力，她们各有不同目标，陈乐颐希望考车牌成功，称去年考路试时犯低级错误感不值，肥佬后在驾驶学院门口爆喊，望今年第二次考试能成功。李凯翘就想做日本妹学好日文，称很喜欢日本文化，去年就去了日本四次。张天颖则计划搬屋，因现时住在唐四楼，每次拖著行李箱上落楼梯都很辛苦，故新一年想搬到一个较舒适的地方，虽是租屋也要好好储钱，但仍未开始物色地方。

港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
