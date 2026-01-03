林奕匡爆儿子好动爱四周跌撞 见证Jay昔日不快看对方夺金感骄傲 努力写歌欠容祖儿歌债拖足11年

林奕匡、Beanies、IdG Bubbles和力臻今日（3日）到工展会出席活动，林奕匡透露太太和儿子都有到来，是第一次带儿子到他工作的地方，完成工作后会齐齐逛工展会，笑言难得一家人逛街，他指儿子已16个月大，虽然照顾孩子一定累，但现在已习惯，又说儿子非常好动，就算家中已做足安全防撞的措施，儿子总会找到方法跌跌撞撞，令他担心又害怕。

林奕匡受得奖歌手感言启发

他日前出席《叱咤》颁奖礼，坐足全晚，他直言歌手和音乐类型越来越多，但奖项数目无变，的确是令竞争大了，明白要上台攞奖变得更难，他说：「虽然上唔到台，但在台下都学到很多，听到得奖歌手的感言也得到很多启发，尤其见到死党Jay（冯允谦）夺男金很开心，我之前见证过他有段时间很不开心，现在他得到了，为他感到骄傲。（视他为目标？）除了他也有很多前辈是我的目标。」又说今年会多出新歌，也会继续写歌给其他歌手，讲到他欠了容祖儿一首歌长达11年，他表示正在努力中，希望有机会，有时越想写就越写不出来，唯有顺其自然。