TVB颁奖典礼2025丨重温《万千星辉颁奖典礼2024》红地毡盛况 陈自瑶低胸晒腿 冯盈盈心口有大V

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，届时TVB翡翠台将现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。在各项大奖揭晓前，星光熠熠的红地毡环节将于下午五时半率先登场！一众候选艺人将盛装打扮，于红地毡上争妍斗丽，为颁奖典礼揭开华丽序幕。这不仅是衣着品味的较量，更是视帝视后宝座前哨战的瞩目焦点！《星岛头条》将全程直击，为您捕捉红地毡上每一个闪耀时刻。

TVB颁奖礼2025丨红地毡直播详情

粉丝及观众们想第一时间欣赏到偶像的红地毡风采，可透过TVB官方Youtube Channel、TVB综艺Facebook专页、娱乐新闻台Facebook专页、娱乐新闻台Youtube Channel、myTV SUPER等多个官方平台免费收看现场直播。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡焦点

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况绝对是星光熠熠，焦点无疑落在凭借大热剧集《新闻女王2》再度入围的「Man姐」佘诗曼、李施嬅，以及型男黄宗泽身上，三人的红地毡「战衣」势必引发全城热话，为视帝视后前哨战揭开序幕。同场较劲的估计还有视帝大热人选马国明、陈豪、陈展鹏、罗子溢等一众实力派男星，网民都期待他们盛装出席，在红地毡上展现成熟魅力。

然而，今届红地毡的一大悬念，绝对是《刑侦12》的林保怡、《巨塔之后》宣萱、《金式森林》郭晋安等好戏之人会否惊喜现身，他们的出席将为颁奖礼增添更多变数与话题性。与此同时，获得「最佳男／女配角」及「飞跃进步」提名的高海宁、何广沛、吴业坤、戴祖仪、黄庭锋等新生代小生花旦齐齐争妍斗丽亦令人期待。

