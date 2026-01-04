万千星辉2025丨直击红地毡盛况 何沛珈晒纤腰李芷晴中门大开 佘诗曼粉丝阵容声势强劲

无线电视年度盛事《万千星辉颁奖典礼2025》 于2026年1月4日（星期日）晚上8时在澳门上葡京综合度假村盛大举行，届时TVB翡翠台将现场直播各奖项包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大湾区视帝及视后等大奖得主的诞生。在各项大奖揭晓前，星光熠熠的红地毡环节将于下午五时半率先登场！一众候选艺人将盛装打扮，于红地毡上争妍斗丽，为颁奖典礼揭开华丽序幕。这不仅是衣着品味的较量，更是视帝视后宝座前哨战的瞩目焦点！《星岛头条》将全程直击，为您捕捉红地毡上每一个闪耀时刻。

TVB颁奖礼2025丨红地毡直播详情

粉丝及观众们想第一时间欣赏到偶像的红地毡风采，可透过TVB官方Youtube Channel、TVB综艺Facebook专页、娱乐新闻台Facebook专页、娱乐新闻台Youtube Channel、myTV SUPER等多个官方平台免费收看现场直播。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡焦点

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况绝对是星光熠熠，焦点无疑落在凭借大热剧集《新闻女王2》再度入围的「Man姐」佘诗曼、李施嬅，以及型男黄宗泽身上，三人的红地毡「战衣」势必引发全城热话，为视帝视后前哨战揭开序幕。同场较劲的估计还有视帝大热人选马国明、陈豪、陈展鹏、罗子溢等一众实力派男星，网民都期待他们盛装出席，在红地毡上展现成熟魅力。

然而，今届红地毡的一大悬念，绝对是《刑侦12》的林保怡、《巨塔之后》宣萱、《金式森林》郭晋安等好戏之人会否惊喜现身，他们的出席将为颁奖礼增添更多变数与话题性。与此同时，获得「最佳男／女配角」及「飞跃进步」提名的高海宁、何广沛、吴业坤、戴祖仪、黄庭锋等新生代小生花旦齐齐争妍斗丽亦令人期待。

红地毡以视帝、视后十强作背景

《万千星辉颁奖典礼2026》今晚在澳门上葡京综艺馆举行，已第3年移师澳门，下午已吸引大批粉丝到场支持偶像，当中以「Man姐」佘诗曼最受欢迎，而姚焯菲、詹天文、陈豪、陈炜等亦有粉丝到场应援。红地毡以视帝、视后十强作背景，一众入围者将由房车送到酒店门口，华丽登上红地毡。陆浩明（6号）、车婉婉、何沛珈及郑衍峰四大司仪率先现身，何沛珈身穿蓝色露脐晚装现身红地毡，对于今次能成为司仪，她表示算是集了一个大邮，虽然五年来参与过好多大骚，但这是公司最大颁奖礼。问到是否因遵守「禁爱令」而做到司仪？她指应该不关事，觉得公司不会因此安排她做，今日抱轻松心情，最想希望所有参与的人及观众都享受。期间见她因露出打底裤边而要不时要整理，她解释是确保安全，因条裙昨日才到手，今天第一次着，事前没试过，但认为打底裤可以低一点。李芷睛中门大开的打扮，力压关嘉敏和叶蒨文。

《万千星辉颁奖典礼2025》红地毡盛况：

重温《万千星辉颁奖典礼2024》红地毡盛况：