MC张天赋否认是前辈不敢给太多意见 陈康堤被质疑靠陈奕迅得奖 : 好难避免 汤令山教最重要相信自己

MC张天赋、陈康堤（CONSTANCE）、汤令山（ Gareth. T）将于5月16日于亚洲国际博览馆举行《拉阔音乐会＜3少于三MC张天赋x CONSTANCE x Gareth.T》，今日（3日）举行记者会。MC笑言在音乐会上有跳舞环节更好睇，但认为「赋二代（粉丝名称）」想他跳得肉酸多过好睇。Gareth. T则笑谓对跳舞有信心，亦想在音乐会上唱《K歌之王》。CONSTANCE表示也想唱《难得有情人》及《忘记他》，本身学过跳非洲舞，尽量到时表演跳舞，更笑谓可以叫爸爸陈奕迅畀贴士给Gareth. T唱《K歌之王》，也可提议爸爸来一起唱。

陈康堤认会因负评唔开心

MC虽然相比两人年纪较大，但他笑言不会畀太多意见他们，反而觉得今次三人开骚要平均会较多元化。他说：「我自己都好想有合唱环节，因为好多时做骚一个人，如果有机会都想跟其他歌手合作，呢一面好少畀大家见到。」另外，提到陈康堤在《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖礼》夺得「叱咤乐坛生力军金奖」，有网民质疑她靠爸爸陈奕迅名气才得奖。问到她可觉被抹杀努力过。她说：「有呢啲报导好正常，好难避免，因为佢系我爸爸，都会继续努力。（会否打击信心？）有时睇到都会唔开心，但都会令自己更加做好表现，其实系一个几好嘅鼓励。」

Gareth. T赞黄百鸣唱得好

当笑问MC作为前辈可有建议如何面对负评，MC即笑言跟汤令山同期出道自己不是前辈，不过他建议要尽量不要面对，更认为每句说话未必有帮助，但情绪会受影响，可以调整过先睇。Gareth. T则谓有用就会睇无用不会睇，最重要相信自己，不要被别人质疑而不做自己喜欢的事情，而且要坚持。提到黄百鸣以独特的咆哮式唱法重新演绎《用背脊唱情歌》，原唱的Gareth. T大赞唱得好，若有机会可跟对方一齐合唱此曲，又指将来会写更多歌，但不一定写伤心情歌，可以开心情歌或友情歌。谈到他是否因试过失恋先有特别感觉写歌？他表示不关事。至于陈康堤早前在社交网公布与日本混血模特儿男友和平分手，问到她是否已放下心情？陈康堤表示已放下，对方也有恭喜她得奖，现在会专注工作。