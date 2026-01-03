逆转上半场丨梁咏琪直播参观巴塞隆拿主场馆为电影宣传 撞正《寻秦记》票房难打唯有尽力去做

梁咏琪、陈诺霆、谭峻然、单焯翘和导演黄柏基今日（3日）出席电影《逆转上半场》谢票场活动，梁咏琪今早才从西班牙回港，她在西班牙期间也不忘为电影宣传，除了以网上直播形式带领大家参观巴塞隆拿主场馆，更特别订制纪念球衣送给小演员和观众，却令黄柏基笑著投诉指自己都是小朋友，梁咏琪即笑谓年年都会回西班牙，下次再送给导演。

梁咏琪叹西班牙之旅早已安排

电影于圣诞节上映，梁咏琪称一早已安排和老公回西班牙过圣诞节和新年，虽然电影上画前已落力宣传，但因西班牙之旅早已安排，无奈于电影上映期间缺席宣传活动，她知道电影口碑不错，反应比预期好，惜上映几日就撞正《寻秦记》上映，她直言都知道难打，她也想多做谢票场，但都要有场次才可以，「其实我觉得可惜又开心，知道戏院都想有票房，一方面开心观众支持香港电影，另一方面可惜撞正《寻秦记》这部大IP的电影，不过演员都控制不到咁多，唯有尽力去做。」

梁咏琪爆老公送第一份礼是球衣

早前几位小演员出席谢票场活动，却有观众指他们欠缺吸引力和号召力，令场面冷清，梁咏琪表示有留意，指他们都是演员之一，谢票活动是演员分工合作，谁有空就由谁去做，对小演员来讲也是好好的经验，「我是观众的话，看到他们初次拍戏又做得不错，再见到真人是几感动的事，希望大家无论见到哪位演员都会觉得开心。」讲到她特意去巴塞隆拿主场馆，梁咏琪坦言原本无这个计划，但觉得不能在香港宣传也要想想办法，指电影以足球为题材，小演员又喜欢踢波，于是以网上直播形式带他们参观，她指老公也是球迷，记得刚开始拍拖时，她收到对方的第一份礼物正正是印有她的名字的巴塞隆拿球衣，笑言收到时感愕然，觉得真的是男人的浪漫。另外，她明天（4日）将与古天乐为《全民造星VI》总决赛任评判，有指古天乐在内地宣传时不适入院，梁咏琪表示不知此事，希望他保重身体，她自己也会好好注意，因下星期要录音，很怕生病有影响。