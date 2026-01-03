Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四镜大暴走丨Ian自爆小学玩过舞狮 Jer开心体验不同文化 Stanley赞Tiger比以前开朗

影视圈
MIRROR「鹰小组」陈卓贤（Ian）、柳应廷（Jer）、邱士缙（Stanley）、邱傲然（Tiger）四位主持的团综《四镜大暴走》，今晚（3日）播出最后一集，四子跟随本地龙狮团陈国健师傅学习华人传统表演艺术──舞狮。

Ian节奏感强负责打鼓

学过功夫的Tiger也很快上手，师傅未教已识控制狮头，连陈师傅也大赞：「犀利㖞！完全系有神韵呀！」而Ian则分享自己小学曾有半个学期的课外活动学过舞狮，他拿起狮头后毫无预告地令狮头大力眨眼，陈师傅和Jer也被其突如其来的举动吓了一跳，Stanley更笑称：「佢简直好似上身咁呀𠮶下。」陈师傅感觉Ian音乐细胞和节奏感很强，所以把打鼓重任交给Ian负责。

Stanley误踩狮尾跣倒

至于应陈师傅要求举起狮头发威的Jer则大指狮头「好重」，相反手瓜起腱的Stanley不单止舞起狮尾上来活灵活现，就连舞狮头亦被陈师傅赞「有料到」。不过说时迟，那时快，Stanley却因为误踩狮尾而跣倒地上，Ian见状禁不住笑个不停，Stanley笑指跌倒主要是因为拍档Tiger没有帮他拿起狮尾。

对于今次节目，Tiger表示感恩跟Stanley去了两个离岛：「去过先知香港有好多有心人，佢哋想保留呢片地方嘅精神同意义。佢哋做啲活动出嚟，想更加多嘅人去关注，令到佢唔会失传。」Stanley则觉得Tiger比以前开朗：「我以前感觉佢喺镜头前未必会分享咁多嘢，但系可能呢几年成长咗，我觉得好似将佢另一面打开咗。」而Jer就开心能一次过体验不同的文化，坦言：「其实香港嘅一啲文化，系有好多唔同人喺背后用咗好多心机和时间。」

