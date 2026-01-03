寻秦记丨古天乐昨因身体不适缺席部份路演活动 今日归队现身幽默报平安 : 返咗古代一转 上映四日票房冲破3千万

由古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名领衔主演的《寻秦记》自12月31日上映以来票房成绩连环报捷。电影首日港澳开画票房录得 $11,299,366，一举创下香港电影史上首日最高开画票房纪录；其后上映连续两日，港澳单日票房均突破一千万，累计票房迅速冲破二千万，成为城中热话。踏入上映第四日，《寻秦记》票房再下一城，累计票房正式冲破三千万大关，走势相当凌厉。截至1月3日中午12时，港澳累计票房已达 $31,019,886，成绩亮眼。电影上映后讨论度持续升温，成功吸引不同世代观众入场支持，掀起一股集体回忆热潮，稳占近期香港电影市场焦点。主创团队亦先后透过短片及宣传活动向观众报喜致谢，感谢影迷多年来的支持与等待，并呼吁大家继续入场支持《寻秦记》。

古仔笑今日轮到林峰返古代

另外，古天乐昨日因身体不适缺席部份佛山站路演活动，今日随即在深圳站行程中归队现身，精神回复不少之余更不忘发挥幽默本色，他向观众笑言：「寻日古代有啲事要处理，所以返咗去一转，而家搞掂晒就返嚟喇。」更即场打趣补充：「今日就轮到林峰有事处理要返古代！」惹来全场笑声，气氛相当热闹。