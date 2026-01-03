崔碧珈开火矛头疑直指Rocky：装单纯 「父女恋」决裂？ 郑健乐反击：有心人谂冇心人

崔碧珈与前香港先生「大只Rocky」郑健乐的「父女恋」绯闻，近期以戏剧性转折演变成公开决裂。37岁的崔碧珈与58岁的郑健乐在网上分享健身、用餐的亲密合照，其后郑健乐单方面在Facebook更新感情状态为「恋爱中」，并标签女方，被指认爱。事后，郑健乐承认正在追求女方，但原来崔碧珈并与男方开始拍拖。郑健乐就太急进向崔碧珈道歉，强调两人仅是好朋友，尚在了解阶段。近日二人再有新进展，似乎已彻底反面！

崔碧珈称被人骚扰

崔碧珈早前强调单身，却同时给予郑健乐极高评价，大赞他是「认识的人当中最高分的男人」，更形容对方「单纯」，让外界一度看好恋情发展。岂料，这份「单纯」的评价，近日竟成他们反目导火线。崔碧珈日前在IG限时动态火力全开，她表示：「恳求唔好再成日喺我IG追踪/like/inbox我身边嘅好朋友，你同佢哋本身就唔识，揾过其他目标继续装单纯啦，我唔想有自己朋友受骗，请远离我们吧。」崔碧珈虽未点名，但内容被网民质疑是针对郑健乐。

郑健乐对号入座隔空反击？

面对崔碧珈的公开炮轰，郑健乐亦在IG发文对号入座，疑似隔空反击：「会唔会系有心人谂冇心人，令冇心人变有心人，冇心人系清白。」这段文字似乎在为自己辩护，暗示清白无辜，只是被误解。然而，随著崔碧珈公开要求「远离」，两人关系似乎已连朋友都做不成。然而他们的高调表现，令不少网民都质疑他们合作「炒新闻」。

