前电视台高层遗孀美国豪宅曝光 为癌逝亡夫过生忌 家族生意逾20亿做赌场副总裁

名媛蔡一凤（Michelle）与前亚视执行董事盛品儒于2014年结婚，育有一对龙凤胎，奈何盛品儒去年8月因肝癌不幸离世，终年48岁。失去挚爱的蔡一凤，除了要安抚年幼的一对子女外，又要处理家中外佣频繁离职的问题，加上其子女曾遭已离职男外佣故意挑衅而引起恐慌，令她感到身心俱疲。圣诞节期间，蔡一凤飞到美国度假，与家人及朋友团聚，并表示在美国帮盛品儒过生忌，令其美国洛杉矶峡谷豪宅曝光。

蔡一凤美国大屋饱览美景

蔡一凤在小红书分享到美国的生活的视频和照片，看到她在美国的家相当阔落，还设有健身室，并坐落于峡谷之中，她亦晒出以无人机拍下的峡谷影片，景色亦相当优美，并发文写道：「宅家，也拥有整片峡谷的壮阔」。影片和照片都看到蔡一凤与子女家人相聚，闲时亦有在健身室做运动，亦见到招呼了张懋中教授等知名学术界人士于其家中作客。对于被指家族强大，蔡一凤回复：「我辈还需努力」；另外，蔡一凤又透露在美国帮亡夫盛品儒生忌。

蔡一凤出生于富裕家庭

拥有西班牙血统的蔡一凤，小时候随家人到菲律宾生活，之后移居澳门，父母从事金融及房地产生意，还在内地经营酒店，估计身家超过20亿元。据了解，其家族曾于福建开设银行，家族成员亦不乏政治人物及高官等。身为富家千金的蔡一凤不靠父荫，成功晋升至赌场副总裁之位，其后更涉足珠宝生意，分别于巴黎及澳门开设高级珠宝店。

