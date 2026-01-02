Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望｜人妻港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住

影视圈
更新时间：22:06 2026-01-02 HKT
发布时间：22:06 2026-01-02 HKT

今晚（2日）《东张西望》报导一宗爱情骗案，已婚的李小姐于Facebook结识了一位自称机师，这位机师又靓仔又大只，六块腹肌非常吸睛，迅即令李小姐非常心动，双方于网上迅速发展亲密关系，李小姐更问对方他们会否结婚。但很快机师就露出狐狸尾巴，叫李小姐给予地址替他代为收取包裹，李小姐亦由此展开了一连串的噩梦，最终被骗去5万港元。

东张西望｜李小姐惨堕情骗局

去年10月初，李小姐于Facebook结识了该名机师Sidney，虽然双方从未见面，但双方已倾得火热。后者取得李小姐的信任之后，双方于通讯软件上多次发出「情欲短讯」，当机师希望得到对方的地址时，李小姐都伸出援手，承诺替机师收取邮件。不料李小姐收取邮件时，物流公司告知因为那是件极其贵重的物品，故此要收取50,500港元的运费和关税，李小姐立即向机师问个究竟，机师就表示因为自己正于土耳其要进行换心手术，故此希望李小姐代为支付5万元，之后就搭飞机拿给他彼此正式见面，李小姐信以为真最后答应。不过有关方面就指不收现金，要李小姐购买充值卡代为支付，目的就是连警方难以追查。

相关阅读：东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿

东张西望｜骗徒续想多骗34万

李小姐向东张表示，其实这5万元，是她和老公辛辛苦苦储回来希望将来年老时使用，但正在却为了这位机师而用了。李小姐之后更收到骗徒假冒海关，向她表示该个包裹有问题，指原来内里全是美金，现时李小姐为收款人，涉嫌参与洗黑钱活动，故此要向她征收340,000港元。之后李小姐再找机师，但已找不到。

东张西望｜李小姐初时拒绝承认遭情骗

幸好之后李小姐联络了东张，节目中代为厘清事实后，李小姐才没有再泥足深陷再被多骗逾30万。李小姐跟东张指，她不觉得自己是被情骗，因为她声称自己没有恋上这位机师。但东张主持人就指，从二人Whatsapp的「情欲短讯」来说，李小姐明显已对这位机师泥足深陷。其中机师就多次向李小姐表示，希望跟对方于床上过一个漫长夜晚，并希望和李小姐一起冲凉，而李小姐就指自己不是随便的人，但如果双方变成夫妻的话就可以，并叫机师做Honey，更问对方会否跟自己结婚。

东张西望｜李小姐认愧对老公

虽然李小姐坚称这段关系只是襄王有梦而神女无心，但她的行为已彻底出卖了她。但在东张主持人细细分析下，李小姐终承认自己堕入了情骗，并自觉是已婚人士，实在不应该于网上跟陌生男人倾谈，这样实在「对唔住老公」。她最后公开忠告，希望观众不要在网上随便和人倾谈，以免被骗。

相关阅读：东张西望丨中年汉巴士站公然露械做出不雅动作 「猫仔」黎宽怡追访劲抢fo：问得出𠮶下劲

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
8小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
5小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
12小时前
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
调查揭港人平均39岁晋身千万富翁 百万资产变千万仅需8年 全靠3大理财习惯
投资理财
9小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
13小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
8小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
90年代爆红天后退隐28年 罕现身离奇撞样62岁金像影后 转当运动导师鬼才老公唔畀复出
影视圈
7小时前
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
宏福苑大火｜火灾逾一个月现奇迹 爱协圣诞元旦救两猫 人宠团聚迎新年
突发
5小时前
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
00:57
古天乐传在内地不适入院  今日曾戴口罩「死撑」  最后缺席《寻秦记》宣传活动
影视圈
1小时前