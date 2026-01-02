关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」

关嘉敏与黄家俊出席TVB节目《女神玩转嘉年华》宣传活动，提到两人在游戏中输掉惩罚，黄家俊需公主抱关嘉敏行石春路，期间却频频笑指对方「很重」，引来关嘉敏娇嗔表示要「绝交」，问到关嘉敏可会为他减磅？她表示减磅与否与黄家俊无关，是为自己而减，黄家俊觉得最重要健康，减磅是很个人的事，或者自己练大只些。关嘉敏近日在社交网分享黑白性感照，她表示相片是在去年影的，但放上社交网后又觉后悔，认为自己未够fit，决定今年要影多一辑，但要先减10磅，以最fit身形示人，黄家俊则直言有看过那辑相片，赞她真人和相中一样很fit。

李芷晴林焌尧龟速发展

而李芷晴与林焌尧、梁敏巧和刘启进则分别以「龟速发展」和「七成熟」来形容彼此关系，李芷晴表示与林焌尧都是慢热的人，故二人关系进展缓慢是龟速，刚刚才开始熟络，林焌尧笑指或要2027年才有突破性发展。梁敏巧和刘启进对现时关系保持神秘，叫大家比空间比他们，「慢慢来，我们都有自己的工作，现在大家相处舒服就得，如果李芷晴他们是五成熟，我们就有七成。」又透露与刘启进稍后会一起拍广告，很开心又可以在工作时见面，刘启进笑谓想多些一起工作，就可以经常见面，问他们平时没见面吗？梁敏巧表示大家生活作息不同，各有各忙，他比较早睡觉，自己有时工作到凌晨，没有太多时间可沟通，所以最好是藉工作时见面，李芷晴和林焌尧闻言亦趁机呼吁客户找他们工作。



