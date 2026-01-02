Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逆转上半场｜凌文龙与梁雍婷夸14岁周衹月电力足 无惧烈日下拍戏︰我哋休息匿冷气房｜专访

更新时间：22:45 2026-01-02 HKT
发布时间：22:45 2026-01-02 HKT

励志喜剧电影《逆转上半场》以逆境追梦为题材，有份演出的凌文龙、梁雍婷戏中各有要面对的难题。梁雍婷笑言现实中被家人反对入行当演员，望她找一份稳定工作；凌文龙一心报考演艺学院，原以为妈妈会反对，谁知她大表支持，令他差点忍不住爆喊。谈到与一班小演员合作时，两人即大呼小朋友精力无限，戏中要踢波，休息时也在踢波玩耍，自愧不如。

撰文：黄佩丽、摄影：林宾尼、场地：Lubuds Group, FWD House 1881；凌文龙发型︰Yan Kwok@Lab two salon、化妆︰Julie H@Jlab；梁雍婷发型︰Oscar Ngan、化妆︰Deep Choi、服装︰Maje

梁雍婷演母亲角色

凌文龙，梁雍婷和周衹月合演《逆转上半场》，梁雍婷、周祇月在演母女，她对于首次演戏的周衹月赞不绝口，称开心与年轻人合作，令她有一种refresh的感觉，梁雍婷笑说：「电影主题讲追逐梦想，我一开始反对个女踢波，最后都决定放手让她去做喜欢的事。虽然阿月只有14岁，表现得十分成熟。」梁雍婷指现代父母都支持子女追梦，回想当初自己走上演员这条路时，父母不想她太辛苦，望她有稳定的工作，直到现在已接受她是一名演员。

凌文龙、梁雍婷、周衹月一同为《逆转上半场》宣传，接受访问。
凌文龙、梁雍婷、周衹月一同为《逆转上半场》宣传，接受访问。
梁雍婷才32岁，就要演母亲角色。
梁雍婷才32岁，就要演母亲角色。
梁雍婷、周衹月扮演母女，笑容都几似。
梁雍婷、周衹月扮演母女，笑容都几似。
周衹月第一次拍摄电影，在《逆转上半场》演基层小朋友。
周衹月第一次拍摄电影，在《逆转上半场》演基层小朋友。

梁咏琪超温柔

周衹月是香港足球代表队U16球员，也是连城公民U15和U18成员，戏中踢波的镜头自然难不到她。周衹月指拍摄前要接受训练，认为最难是背剧本，导演黄柏基非常细心，有时会让他们一班小演员自由发挥，「我和梁咏琪是表姐妹，和她对戏时有少少压力，她是大明星，怕自己做得不好会影响她。她很温柔，会教我点样演得好一些。」提到她要兼顾读书和足球，周衹称家人支持她踢波，透露爷爷、爸爸和叔叔都有踢波── 爸爸周达亨、叔叔周达成是业余足球员，「我从小耳濡目染。」加入球队后，不时到不同地方比赛，「试过拍戏后也觉得有趣！」

周衹月是做戏初哥，多得凌文龙、梁雍婷等人帮助。
周衹月是做戏初哥，多得凌文龙、梁雍婷等人帮助。
周衹月就读协恩中学S3，为香港足球代表队U16球员。
周衹月就读协恩中学S3，为香港足球代表队U16球员。
周衹月现效力球会：连城公民 U15及U18。
周衹月现效力球会：连城公民 U15及U18。

凌文龙一意孤行做演员

另外，凌文龙亦提到一场与梁咏琪的爆笑吵架戏，由于两人有「身高差」，他要慢慢「升高」，「Gigi一时激动『的』我上凳！就好像对待小朋友一样，非常好笑！」凌文龙指家人也曾反对他做演员，「我十分任性，中五会考的成绩可升中六，我一心想报演艺，问过一些前辈的意见，他们都建议我先读完中六、中七，再慢慢发展兴趣。我明这道理，但个心总是有另一种想法，惟独当我告诉妈妈我的想法时，她竟然说会永远支持我！当时的感觉震撼过原子弹，我差点忍不住喊出来。」

凌文龙入行多年。
凌文龙入行多年。
凌文龙表示家人的支持是他的动力。
凌文龙表示家人的支持是他的动力。

冷气房劲吸引

谈及与几位小演员合作，凌文龙、梁雍婷即高呼「唔够佢哋玩」，他们形容其中一场在球场取景，天气炎热，球场与有冷气的休息地方相距甚远，大人们在休息时都躲在冷气房，惟小演员还在猛烈太阳下切磋球技，精力无限，令几名大人自愧不如。

