寻秦记｜古天乐孖「萤幕情侣」宣萱拍片报喜 上映两天火速攻陷2千万票房

由古天乐、林峰、宣萱等原班人马主演的电影《寻秦记》，于2025年12月31日上映，继首日港澳开画票房，合共录得$11,299,366，是香港电影史上首日最高开画票房冠军后，昨日，2026年首日再传来好消息，港澳累积票房已冲破2000万大关，上映仅两天共录得$21,743,937，相当厉害，数字节节上升。

票房系咁升

古天乐、林峰、宣萱及朱鉴然昨晚立即派福利，拍片向观众报喜致谢，片中，见朱鉴然向饰演其父的古天乐（项少龙）和林峰（赵盘）递上每人一杯柠檬茶，并说：「阿爹、大王！柠檬茶已经笃好喇！」古天乐反问：「真系笃好？」而宣萱突入镜报喜，兴奋表示：「2026年第一日有好消息同大家公布！」朱鉴然谓：「《寻秦记》喺香港嘅累计票房已经突破2千万喇！」最后，古天乐再率领三位演员落力拉票高呼：「大家继续支持《寻秦记》！」