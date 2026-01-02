曾展望被叶蒨文传染流感玩到呕 罗毓仪林俊其寓拍拖于揾银

叶蒨文和曾展望、罗毓仪和林俊其今日（2日）宣传TVB节目《女神玩转嘉年华》，曾展望在节目中玩机动游戏玩到呕，叶蒨文即为男友解围︰「他被我传染流感，带病上阵才会呕。」问曾展望可会觉得失威？他笑言不会，形容︰「这是开心地呕！」

叶蒨文想拍剧加人工

曾展望表示虽然叶蒨文畏高，拍节目工作就无有怕，「之前她试过食虫，如果要她剃光头也可以。」他们在TVB年度数据人气榜中霸占头两名，对此表示高兴，叶蒨文称兴奋过攞「女飞跃」，说想加人工、拍剧，「做甚么角色都可以！」此时曾展望想到或有人演女友的老公，竟阻止她拍剧，场面好笑有爱。

至于罗毓仪透露2月1日伙拍林俊其、叶蒨文和曾展望，及蔡思贝到广州出席「女神见面会」，林浚淇称有找吴业坤练歌，罗毓仪赞男友歌艺大进步，同时表示正洽谈情人节情侣档工作，望能成事，亦会多在社交平台自我宣传，吸引客户。