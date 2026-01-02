Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

46岁著名真人骚男星除夕夜离奇死亡  尸身进行解剖研究死因  节目邪门一个月内2人离世

影视圈
更新时间：21:00 2026-01-02 HKT
发布时间：21:00 2026-01-02 HKT

美国知名真人约会实境秀《寻找白马王子》（Finding Prince Charming）曾经爆红，引发许多讨论。但外媒最新消息指出，其中一名参赛者、知名彩妆师卡普兰（Jasen Kaplan）于除夕夜过世，享年46岁，让节目粉丝相当震惊。

卡普兰于医生过身

《Page Six》报导，卡普兰于周三晚间在纽约市一家医院过世，验尸官正在确认其死因。纽约市警察局一名发言人证实，卡普兰的死亡案件目前仍在调查中，并将进行解剖，以判定其正式死因。

相关阅读：影帝夜蒲与猛男亲热全被拍  避过牢狱之灾现身上海夜店  内地网民怒轰：还敢来？

卡普兰曾参加真人骚节目

卡普兰2016年曾出演Logo电视台的约会实境节目《寻找白马王子》，由13名男同志角逐室内设计师塞普尔维达（Robert Sepúlveda Jr.）的芳心。卡普兰在第2周即遭到淘汰。

同节目一个月内2人过世

除了在2016年参加《寻找白马王子》之外，卡普兰是一位名人彩妆师。他的前客户、摇滚传奇奥兹奥斯本的女儿凯莉奥斯本（Kelly Osbourne），1月1日在IG限时动态标记卡普兰的帐号，表示「我心碎了。我非常爱你，谢谢你为我的人生带来那么多爱、欢笑与喜悦。没有你的人生将再也不同。安息吧，我亲爱的朋友」。

波迪克轻生离世

在短短1个月内，《寻找白马王子》已有2名参赛者过世。参赛者斯波迪克（Chad Spodick）同样于2025年12月在佛罗里达州去世，享年42岁，其死因已被确认为轻生，但相关案件目前仍在调查中。

相关阅读：49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了

【文章获TVBS新闻网授权转载】

