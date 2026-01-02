46岁著名真人骚男星除夕夜离奇死亡 尸身进行解剖研究死因 节目邪门一个月内2人离世
更新时间：21:00 2026-01-02 HKT
发布时间：21:00 2026-01-02 HKT
发布时间：21:00 2026-01-02 HKT
美国知名真人约会实境秀《寻找白马王子》（Finding Prince Charming）曾经爆红，引发许多讨论。但外媒最新消息指出，其中一名参赛者、知名彩妆师卡普兰（Jasen Kaplan）于除夕夜过世，享年46岁，让节目粉丝相当震惊。
卡普兰于医生过身
《Page Six》报导，卡普兰于周三晚间在纽约市一家医院过世，验尸官正在确认其死因。纽约市警察局一名发言人证实，卡普兰的死亡案件目前仍在调查中，并将进行解剖，以判定其正式死因。
相关阅读：影帝夜蒲与猛男亲热全被拍 避过牢狱之灾现身上海夜店 内地网民怒轰：还敢来？
卡普兰曾参加真人骚节目
卡普兰2016年曾出演Logo电视台的约会实境节目《寻找白马王子》，由13名男同志角逐室内设计师塞普尔维达（Robert Sepúlveda Jr.）的芳心。卡普兰在第2周即遭到淘汰。
同节目一个月内2人过世
除了在2016年参加《寻找白马王子》之外，卡普兰是一位名人彩妆师。他的前客户、摇滚传奇奥兹奥斯本的女儿凯莉奥斯本（Kelly Osbourne），1月1日在IG限时动态标记卡普兰的帐号，表示「我心碎了。我非常爱你，谢谢你为我的人生带来那么多爱、欢笑与喜悦。没有你的人生将再也不同。安息吧，我亲爱的朋友」。
波迪克轻生离世
在短短1个月内，《寻找白马王子》已有2名参赛者过世。参赛者斯波迪克（Chad Spodick）同样于2025年12月在佛罗里达州去世，享年42岁，其死因已被确认为轻生，但相关案件目前仍在调查中。
相关阅读：49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
【文章获TVBS新闻网授权转载】
最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
2026-01-01 13:54 HKT
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
2026-01-01 17:44 HKT