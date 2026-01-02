孙燕姿演唱会｜事隔12年再来港开骚 3月登陆启德主场馆 门票2.11公开发售

「孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会-香港」将于3月13及15日在香港全新地标「启德主场馆」举行。这是孙燕姿巡演2026年的首场演出。2月4日至6日，建行（亚洲）信用卡独家优先购票；2月9日起 Trip.com Group官方套票率先发售，2月11日上午11:00则全面公开发售。

孙燕姿演唱会如老友聚会

孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会自2025年4月于新加坡室内体育馆揭开序幕，6月征服北京鸟巢、8月登上高雄巨蛋等地，18场演出累计吸引超过50万人次到场朝圣，歌迷盛赞「情感丰沛、诚意十足的神级现场」。孙燕姿上一次于香港举办个唱是2014年的《克卜勒世界巡回演唱会》，当时在红磡香港体育馆3场门票19分钟全数完售，口碑仍被歌迷津津乐道。

孙燕姿相隔12年再次站上香港舞台，其中歌迷点歌环节，激烈竞争，为了争取点名而比拼创意，有人举牌，有人告白，还有人把人生故事全都搬出来；孙燕姿和歌迷之间的互动，让演唱会俨如是相识25年的老友聚会。

孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会-香港

演出时间：2026.03.13 (五) / 03.15 (日) 19: 30

演出场地：KAI TAK STADIUM 启德主场馆

演出票价：HK$1880/ $1680/ $1380 / $980 /$680

售票平台：快达票 HKT