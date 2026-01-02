Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏慧伦第一次挑战「手形舞」 萧秉治担心歌迷淋湿 白安再访新竹跨年丧食抵强风

除夕夜当晚，苏慧伦、鼓鼓吕思纬、萧秉治、白安分别现身淡水、新竹、高雄的跨年晚会，迎接2026年。回顾过去一年，四人皆行程满满，以歌会友。「影歌双栖实力女神」苏慧伦今年跨年火力全开，一晚连赶两场舞台，献唱多首回忆杀歌单。此外，苏慧伦首次挑战「手形舞」，让她笑著直呼：「压力山大！」舞蹈中还特别安排了「黄色月亮」、「北极星空」、「爱神射箭」等呈现，象征祝福大家在新的一年里桃花满满、发光发热。

鼓鼓夹埋AcQUA源少年、陈汉典7人成团

鼓鼓（吕思纬）登上高雄跨年晚会舞台，惊喜携手AcQUA源少年、陈汉典，合体组成7人的跨年限定大男团！除了带来唱跳歌曲外，更惊喜加入才艺Solo表演，鼓鼓大打一番爵士鼓，为高雄带来专属限定的演出。而这次特别企划，三组人不仅私下相约多次讨论演出内容，又特地安排超大摄影棚彩排；而鼓鼓也邀请近期甜蜜新婚的陈汉典同台合唱《当我变成我们》，温馨幸福的舞台氛围。
 
萧秉治2025跨年夜连赶桃园、新竹两地舞台。在桃园演出时虽遇上滂沱大雨，萧秉治依然面不改色的在延伸舞台的大雨下演唱，更不忘向台下观众叮咛喊话：「下大雨大家辛苦了。」随后赶场新竹跨年，他诚意准备截然不同的歌单与跨年战服，演唱《我还是爱著你》时更亲民走下舞台与观众近距离互动。

白安今年再度回到新竹与大家一同跨年，回想起2024年于新竹跨年时，白安不敌「风城」强烈风势，差点被吹走的经典画面，至今仍让人记忆犹新；这次再度与新竹的风二度交手，白安笑说自己已经「吃胖了一点」，准备好再与新竹的歌迷们一起度过2025年的最后一天。除了替自己增重对抗风势外，白安也贴心准备草莓巧克力送给台下观众，笑称要和大家一起变重、不被风吹走。

