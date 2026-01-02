韦史密夫遭巡唱小提琴手入禀控性骚扰 酒店房留字条诱发生关系

奥斯卡影帝韦史密夫（Will Smith）近日被其巡唱的小提琴手Brian King Joseph入禀控韦哥性骚扰、不当解雇。Brian指控韦哥及其相关公司Treyball Studios Management在春季举行的《Based on a True Story：2025 巡唱》期间，回到韦哥公司预订的酒店房间时，发现有人进入并留下了性资讯、湿纸巾、啤酒瓶；写有另一个人名字的HIV药物和属于另一个人的出院档案。Brian说纸条上写着：「Brian，我不迟于5时30分回来，只有我们（并附上一颗爱心）。」

请食无情鸡

Brian指他的袋一度失踪数小时，最终由管理团队寻回，理论上能自由进出其房间的仅限管理层人员。Brian认为纸条带有威吓意味，暗示将有人返回其房间与他发生性行为；Brian即向酒店保安与韦哥的相关代表，并向警方报案。数日后，反而遭到韦哥团队羞辱，以及告知已遭解雇的消息，对方暗示他捏造整件事。

Brian提到进一步指控称自2024年11月见面以来，韦哥一直在「进一步的性剥削」、「骚扰和诱惑」他，皆因他们在巡唱前的几个月始有更多时间独处；声称韦哥如此形容他们关系，「你和我有如此特殊的关系，我和其他人没有。」Brian遭解雇后创伤后压力症候群（PTSD），他因此以性骚扰、不当解雇及作出报复行为由提出诉讼。

