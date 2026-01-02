叱咤2025｜COLLAR事隔20年首夺金接棒Twins 许轶赢「生铜」 芯駖暗示激演贺岁片《夜王》

女子组合COLLAR在《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》中夺得「组合金奖」，而成员之一许轶（Day）个人夺得「生力军女歌手铜奖」。受访时COLLAR兴奋表示，对上一队女子组夺得这颁奖礼的组合金奖，经已是20年前的Twins。至于如何庆祝？队长Gao表示，本打算圣诞、新年聚餐，惟大家工作繁忙，1月中又举行COLLAR四周年见面会，「幸好全队近日成功度期，决定约去烧烤庆祝。」

我只想身体健康

除夕夜刚完成《全民造星》家族澳门骚，元旦紧接参加颁奖礼，COLLAR大呼：「不够时间休息！」Ivy透露睡眠不足下状态欠佳，出席颁奖礼前没有吃东西，故表演时有点晕眩、脚软，且有半队人都病了︰Marf、Gao都声沙，她们希望今年身体健康。芯駖、Marf和Winka形容十分享受演出过程，心情亢奋盖过疲劳感，芯駖称做完澳门骚，急不及待翻睇演出片段，看到粉丝们赞这次表演有惊喜，「令我好期待再做《全民造星》家族演唱会。」

问到一班师兄MIRRIOR缺席叱咤颁奖礼，可有不一样的感觉？芯駖称分别不大，皆因有大批姜涛粉丝「姜糖」在现场支持。Marf形容《全民造星》家族演唱会，令同门艺人增进感情，来到叱咤颁奖礼后台也有与公司艺人影大合照留念，她希望每年开除夕倒数骚共聚。

COLLAR工作多多，问到可有遭到男友投诉？Marf、Gao笑指男友习惯了，形容自己是独立女性，反而家里的爱猫、爱犬醋意比较大，Gao指爱犬对她越来越嗲；Marf说：「我的猫猫投诉！每次入屋便听到猫尖叫投诉！今年其中一个目标是多抽时间陪家人、朋友和宠物。」

许轶去年密密有歌出

此外，芯駖有份参与贺岁片《夜王》即将推出，她形容︰「能够同黄子华这位大师合作，心情既紧张又开心，会配合宣传。」这是一套情感丰富喜剧，班底强，我在拍摄时对夜总会行业增加了了解。」续说︰「外界以为这题材就有大胆演出？我会形容著件衫就好似无著衫一样！因为件衫是肉色又很贴身，大家都赞我角色造型靓，给予我信心。」另外，问Day夺得铜奖是否满意？她指去年跟不同音乐人、商户合作，推出了四首单曲，「非常难得，又有团歌又攞奖经已好开心啦！为2026年带来好兆头。」