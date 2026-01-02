叱咤2025｜陈康堤生力军金奖成就超越家中前辈歌手 不会向爸爸陈奕迅炫耀

MC张天赋和陈康堤（Constance）所属的华纳唱片在《2025 年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》中共夺8奖成大赢家，张天赋夺3奖包括至尊唱片大奖、男歌手银奖和叱咤十大第十位，陈康堤则夺生力军女歌手金奖。

陈康堤不会刻意向爸爸陈奕迅炫耀

陈康堤这晚勇夺生力军女歌手金奖，问她是否没有失礼爸爸陈奕迅？她笑言没有这样想，指家中的前辈歌手在同一颁奖礼中只获生力军男歌手银奖，自己得金奖比他犀利，但不会刻意向他炫耀。

张天赋下一个目标是男歌手金奖

张天赋很开心能成为华纳一员，在音乐上做出了成绩，透露在筹备《Sweet & Sour》这张专辑时已向公司讲过想攞唱片奖，现在可说是愿望成真，但不是他想攞就会有，都是天时地利人和的配合，问到下一个目标是否男歌手金奖？他笑说：「都想呀，或者向唱作人进发，我都为Jay（冯允谦）感到开心，我不会因攞不到男歌手金奖而不开心，我已经有至尊唱片大奖。（会不会想成为大满贯歌手？）我谂比较难，要继续努力，慢慢来，我都有同公司讨论过，原来至尊大碟这个奖很难攞，公司之前都是得方大同和卫兰攞过，之后就到我，即刻觉得个人嚣咗。」张天赋早前肠胃炎不适而消瘦，笑言这晚觉得自己的下巴都sharp醒不少，但仍要继续努力减磅，称经理人觉得他未达标，直言去年承诺减磅但不成功，今年再定下目标，称现时73公斤，望减至65公斤。

陈康堤比爸爸陈奕迅出道威水

问到陈康堤是否都有减磅压力？她笑指同事有时都会说她有啲肉，但无逼她减肥，自己也想减多1、2公斤，但跟妈妈徐濠萦运动则太辛苦，「她是肯雅徐，之前有跟过她跑步，但真的很辛苦，只看到她背影，她来回跑完我都未跑完。」陈康堤这晚勇夺生力军女歌手金奖，问她是否没有失礼爸爸陈奕迅？她笑言没有这样想，指家中的前辈歌手在同一颁奖礼中只获生力军男歌手银奖，自己得金奖比他犀利，但不会刻意向他炫耀，只要带回家让他看就可以，又说爸爸有叫她好好享受舞台，专注唱歌，「我有问他啲袋要放系边，但他话不知道，他太多年无来了，难给予意见我，妈妈今晚就帮我整造型。」陈康堤在新一年亦会专注在音乐上，如有机会都想试试拍戏，但又自认戏屎，对演戏无信心，张天赋指康堤得奖时正身在后台，隔住个萤幕都感受到自己当年得新人金奖的开心，「为她感到开心，加油。新人金一定要攞，争取到一定要争取。」

