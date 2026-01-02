叱咤2025｜Gin Lee当之无愧卫冕金奖 冯允谦终搣银奖魔咒 首赢金高呼爱老板林博士 透露家中有事欲结婚冲喜

Gin Lee（李幸倪）继去年突破自我，首次夺得「女歌手金奖」之后，今年蝉联「女歌手金奖」，创下佳绩，而今年终于首夺「男歌手金奖」的冯允谦（Jay）透露，于颁奖台走下来时，即时爆喊。两人一起受访时，「过来人」Gin形容十分明白Jay的感受，并对他说：「冯先生你搞喊我呀！我等你夺金等了好多年，终于等到了，替你开心，十分感动。」

功劳献身边人

Jay形容其歌唱事业有起有落，「我行得未必像其他人一样，那么顺利。」忆述，在与现时唱片公司签约前两年，本打算放弃唱歌转行，「所以好多谢唱片公司在我30岁时，愿意签下我这位肥嘟嘟又爆牙的男士唱歌。当年第一次开会，相信大家对他也有点质疑。」续坦言：「我知道好难做，上了年纪，30岁……在圈中唱歌多年，才发觉要有运气，夹到合适的人、公司，时机配合到才可以成功。这个奖……不是属于我一个，刚才一落台便哭！我在回想那么多人一路帮我，其实好辛苦，真的尤其感激3位妈妈（经理人）改变了我的人生。」问到是否加签合约作为报答？Jay笑指︰「未知公司是否想签我，始终这个年纪（37岁）……不会忘记公司对我的好！」甚至说：「I love林博士（林建岳）。追求梦想，坚持下去是褂！困难的一件事，永远都会感恩。」

问这次可觉得终打破「银奖」宿命？Jay明言：「其实我经已习惯了，不只是颁奖礼，参加歌唱比赛我都只得银奖，从未拿过金奖。这个（金）奖是好多人为我付出的努力，还有得到许多朋友鼓励，他们期望有天我可以得到金奖，今晚梦想成真！多谢大家。（像Gin一样想做『万年金』？）她太厉害了，我不够胆这样说，我会努力的。」

Gin、Jay围炉感孤单

另外，Gin表示理解Jay一直等待金奖的心情，「深切明白，而且好有感觉。」皆因去年与他创作歌曲时，谈了许久，当时到谈到当歌手十分困难，要懂十八般武艺，要看天时、地利，且要遇上合适团队，追梦路上感孤单；Gin曾质疑自己多次，「是否自己不行呢？」续称：「我拿过四次银奖，好明白这感觉，银奖都开心！自己总想再进步，（成为『阿金』要继续夺金奖，太大压力？）阿金这个名好好呀，我觉得好吉利，暂时未觉得是压力，会觉得是推动力。」

计划结婚冲喜

问Jay夺得「男歌手金奖」后有打算结婚？他表示有这想法，透露︰「近年自己以及另一半家中也有事发生，不说太多了，结婚一事迟一些再算。」他随即「补镬」感谢女友，皆因当时在台上打算多谢女友时，大会起歌；同时表示在他打算放弃时，女友总是鼓励他，「她没有遗弃我，一直鼓励我去追梦，我好幸运遇上她，（她有看你获奖一刻吗？）她应该有看直播，好关心我，事前我跟她说，我十分紧张，她祝我好运，对我有信心。做完这个访问，我回到家便与她视像，跟她说，你看我拿到甚么！」

红馆个唱冇预嘉宾

问Gin是否也像Jay一样，拿奖座回家与男友分享喜悦？她决绝地说：「没有这环节！没有安排这节目，我明天要继续开工，要努力工作，（会庆祝吗？）随后要做《全民造星VI》嘞，不可以停，之后又要闭关（准备2月红馆个唱）。」可会邀请Jay担任演唱会嘉宾，在舞台上出现「双金」画面？Gin表示演唱会暂定无嘉宾演出，Jay透露︰「Gin演唱会期间我不在香港。有邀请她来看我的演唱会，可惜她要为的演唱会排练。」继之前合作一曲《新牌仔》，早前两人再次拍档创作，问到可有想过以「双金」为名推出合唱歌？Gin笑言：「谂谂先！」