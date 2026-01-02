周深香港演唱会｜启德骚前留酒店闭关 一度担心唱大场无人有反应 首次听到几万人喊其名字︰像要飞上天

内地歌手周深于香港启德体育园主场馆举行跨年及元旦演唱会，成为该场馆开幕以来首个跨年演唱会。昨日（1日）元旦尾场演出。周深以粉红古装元素服饰出场，唱出《浮游》揭开序幕，当他唱完《光亮》后，以普通话跟在场观众打招呼，欢迎众人，「来到香港第二场演唱会。」并说：「2026年演唱会，祝大家新年快乐！」之后周深转频道以广东话笑称：「大家好，我系周深，欢迎大家嚟我嘅演唱会。我系第一位歌手喺启德开跨年演唱会，多谢在座每一位朋友，你哋令我去到好多以前未去过嘅地方，多谢每一个朋友，好开心同大家见面。」再以普通话领观众祝福彼此，齐声说：「新年快乐！」

表情多多+「我爱你哋」𠱁歌迷

爱锡歌迷的周深，当他唱《若梦》时，特别改歌词在最后一句由「唯愿你能得到拯救」改成「因为你哋我才得到拯救。」，又不时说「我爱你哋」，𠱁得歌迷好开心。期间，原本身穿太空Look的周深，在台上由工作人员为他转造型变成王子Look，随唱献唱《蜃楼》。最搞笑他手持香港特式食品「菠萝包」造型公仔，又在镜头前骚「鸡蛋仔」，劲赞香港好多美食。

唱功了得的周深，除了不时「飙高音」显歌艺之外，亦不忘晒广东话，他表示从小听好多粤语歌，同时唱出多首广东歌，包括：《敢爱敢做》、《狮子山下》、《海阔天空》、《祝福》。当他唱《海阔天空》；以及已故歌后邓丽君的歌曲《甜蜜蜜》、《路边的野花不要采》、《我只在乎你》，全场观众大合唱，相当震撼。

轮到点唱环节，来自杭州的女歌迷表示首次来港，望周深唱《Think of me》，趁机向偶像致谢，多谢对方一直未有放弃唱歌。其中香港歌迷Amy，透露一连睇两场，周深笑指自己不懂广东话又说得不标准，「未想过来港开骚，同时感谢大家听过我的歌。」Encore时周深唱《小美满》期间，配合烟火效果演出，令观众睇到「哗哗声」。

学唱时专练广东歌

完骚后，周深接受访问时，谈到作为启德主场馆开骚的中国歌手，周深坦言未曾想过，「启德是有特殊意义的场馆，而且我又是第一位内地歌手来唱歌，也非常荣幸来港开骚。」形容许多内地人受香港电影、电视剧所影响，「感觉像从小陪伴长大。」而这次演唱会歌单中的粤语串烧歌的选择，首要是经典，要有力量、感染力，「无论那一代人，听到这样的歌词也会被感动。」他回想，学唱时真的感动，好想流泪，歌曲、音乐的力实在太真实，「太直击灵魂！」故感荣幸这样经典的作品陪他长大。

「几万人叫我名字！」

问到在启德主场馆表演有何感受？周深形容「场馆漂亮」，回想除夕夜跟歌迷倒数时，「第一次在室内听到几万人叫我的名字，太美好！」笑言那一刻感觉像要飞上天，大赞场地的特效非常震撼；舞台设计也升级了，其中有条旋转的延伸梯，为是次演唱会特制。

问到编曲上，香港站与其他城市站的不同之处，他表示把《好运来》变成《财神到》，「唱完好有喜庆感，不止像元旦，更像过春节，祝福大家马年行大运，马到功成。」指唱粤语串烧歌是他期待已久之事，「因为可能只可在广东省唱。」谈到挑选广东歌，他笑言拣歌时十分纠结，像《海阔天空》，「就是不能取舍，该在哪一日唱？这首歌很有力量，许多年轻人都识唱。」

另外，周深笑称，起初唱三首歌，担心无人有反应，「怕太宁静！」故唱普通话歌曲时，「好多人愿意接唱，香港歌迷送来巨大礼物，我感到好幸福。」来到香港像回家的感觉。

香港歌迷应援方式直接

而对于香港歌迷应援方式，周深大赞香港人更加直接，看到许多应援广告，「真的不敢相信！」问到可会计划推出粤语专辑？周深以广东话表示：「你太睇得起我！」即搞笑指明日推出，「其实我冇谂不过，好想试。」同时透露获得前辈级张学友、刘德华、杨千嬅、李克勤、那英致送花牌，「作为后辈感觉好幸福。」谈到香港美食，他爱吃云吞面、菠萝包及红豆冰很美味，「下次到港一定到大排档体验！」是次开骚，他务求以最佳状态表演，一直留在酒店，「把不可控的因素降至最低。」