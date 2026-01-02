Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025丨谢安琪无法跟方大同分享得奖歌感触落泪 出院即针灸望上台唱歌争气 照顾母亲因宏福苑火灾情绪受困

影视圈
更新时间：02:15 2026-01-02 HKT
发布时间：02:15 2026-01-02 HKT

《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》上，谢安琪（Kay)凭一曲《50/50》夺得《叱咤十大》歌曲奖第二位。成为独立歌手之后今年只推出了一首歌，夺得这成绩令她开心不已，感到成本效益很高，令团队十分振奋。

谢安琪难忘当年约定

而大会开幕时音乐向方大同致敬的环节，令Kay十分感触，她表示，入行时第一个认识的人就是张继聪，第二个认识的就是方大同，当年大家约定，各自有新歌推出时，第一时间要支持对方，在音乐平台购买及让对方听自己的新歌。Kay这首《50/50》制作时也有跟方大同研究，谈及入行多年大家身体都是不太好，两个都是爆肺的人，经常笑对方，那么钟意唱歌却因肺不好而影响唱歌及生活，是互相扶持的病友，Kay说：「但他仍是正能量地继续，这首歌跟他说是记录自己人生前路不知怎算，就像50 50 ，要继续行，应该行左还是行右、下一步应该怎样行，还是摸不清，可惜这首新歌制作好之后没法与他分享。」她便忍不住落泪。

Kay感谢同期出道兄弟姊妹

Kay又即时多谢与他同期出道的兄弟姊妹，包括张继聪、侧田、王菀之及卫兰，希望他们身体好和做到钟意做的事。上星期患了重感冒失声而入院的Kay表示，这首歌得奖十分重要，所以出院后即时接受针灸，她笑言：「因为我想有声唱到这首歌，今晚在台上很争气。」

Kay与街坊感情好

此外，曾居于宏福苑的Kay被问到，现时街坊可有向她求助？Kay表示，有些旧邻居短讯她，得知现在他们已经搬往临时房屋居住，也希望他们尽快适应生活及获得帮助，她透露，在火灾发生那几天，妈妈不停追看新闻，就算一些预计找不到的邻居，妈妈也致电及传短讯尝试寻找，她说：「妈妈早前经常不能入睡，因为有邻居及教友因此而离世，她要一段时间才能振作起来，我照顾着妈妈，近日她的情绪才好了一点，当年我由这里出嫁，街坊也很记得我，我与街坊们感情也很好，这地方大家互相照应，认识那么多人真的身同感受。」

此外，老公张继聪有份参演的电影《寻秦记》打破首日上画票房纪录，Kay开心表示，古天乐对他很好，给予他一个有发挥机会的角色，所以将会全家入场支持。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
4小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
7小时前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
4小时前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
13小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
12小时前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
5小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
8小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
15小时前