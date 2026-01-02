叱咤2025丨谢安琪无法跟方大同分享得奖歌感触落泪 出院即针灸望上台唱歌争气 照顾母亲因宏福苑火灾情绪受困

《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》上，谢安琪（Kay)凭一曲《50/50》夺得《叱咤十大》歌曲奖第二位。成为独立歌手之后今年只推出了一首歌，夺得这成绩令她开心不已，感到成本效益很高，令团队十分振奋。

谢安琪难忘当年约定

而大会开幕时音乐向方大同致敬的环节，令Kay十分感触，她表示，入行时第一个认识的人就是张继聪，第二个认识的就是方大同，当年大家约定，各自有新歌推出时，第一时间要支持对方，在音乐平台购买及让对方听自己的新歌。Kay这首《50/50》制作时也有跟方大同研究，谈及入行多年大家身体都是不太好，两个都是爆肺的人，经常笑对方，那么钟意唱歌却因肺不好而影响唱歌及生活，是互相扶持的病友，Kay说：「但他仍是正能量地继续，这首歌跟他说是记录自己人生前路不知怎算，就像50 50 ，要继续行，应该行左还是行右、下一步应该怎样行，还是摸不清，可惜这首新歌制作好之后没法与他分享。」她便忍不住落泪。

Kay感谢同期出道兄弟姊妹

Kay又即时多谢与他同期出道的兄弟姊妹，包括张继聪、侧田、王菀之及卫兰，希望他们身体好和做到钟意做的事。上星期患了重感冒失声而入院的Kay表示，这首歌得奖十分重要，所以出院后即时接受针灸，她笑言：「因为我想有声唱到这首歌，今晚在台上很争气。」

Kay与街坊感情好

此外，曾居于宏福苑的Kay被问到，现时街坊可有向她求助？Kay表示，有些旧邻居短讯她，得知现在他们已经搬往临时房屋居住，也希望他们尽快适应生活及获得帮助，她透露，在火灾发生那几天，妈妈不停追看新闻，就算一些预计找不到的邻居，妈妈也致电及传短讯尝试寻找，她说：「妈妈早前经常不能入睡，因为有邻居及教友因此而离世，她要一段时间才能振作起来，我照顾着妈妈，近日她的情绪才好了一点，当年我由这里出嫁，街坊也很记得我，我与街坊们感情也很好，这地方大家互相照应，认识那么多人真的身同感受。」

此外，老公张继聪有份参演的电影《寻秦记》打破首日上画票房纪录，Kay开心表示，古天乐对他很好，给予他一个有发挥机会的角色，所以将会全家入场支持。