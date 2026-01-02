叱咤2025丨泳儿夺奖自嘲中女大跃进 成全场最性感女歌手：着呢条裙要小心 入行20年盼开红馆骚作纪念

泳儿凭歌曲《无糖可乐》在《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》夺得「叱咤十大」第四位，在台上感触落泪，她接受访问表示，在台上已经控制住自己，因为之前攞奖实在哭得太丑样了，真的没想过会拿到第4位，上次第一次夺得是第10位，笑言这次是中女大跃进。

穿性感裙做足安全措施

泳儿这晚以性感低胸长裙出席颁奖礼，成为全场最性感女歌手，泳儿透露，这次其实有5条裙可以拣，身上这条是第二性感，「还有一条最性感更少布，但因为我怕冻所以没有拣，穿这条裙我也小心翼翼，事前做足安全措施。」

开骚服装性感底线推得更低

今年入行20年的泳儿表明，希望可以举行演唱会作为纪念，加上上一次嘅演唱会已经是3年前，真的有点技痒，问到演唱会是否可以再性感一些？泳儿笑言：「在自己的演唱会上，服装性感底线可以推得更低，（打算在那个场地举行演唱会？）终极目标当然希望在红馆举行。」