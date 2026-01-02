Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025丨泳儿夺奖自嘲中女大跃进 成全场最性感女歌手：着呢条裙要小心 入行20年盼开红馆骚作纪念

影视圈
更新时间：01:20 2026-01-02 HKT
发布时间：01:20 2026-01-02 HKT

泳儿凭歌曲《无糖可乐》在《2025年度叱咤乐坛颁奖典礼》夺得「叱咤十大」第四位，在台上感触落泪，她接受访问表示，在台上已经控制住自己，因为之前攞奖实在哭得太丑样了，真的没想过会拿到第4位，上次第一次夺得是第10位，笑言这次是中女大跃进。

穿性感裙做足安全措施

泳儿这晚以性感低胸长裙出席颁奖礼，成为全场最性感女歌手，泳儿透露，这次其实有5条裙可以拣，身上这条是第二性感，「还有一条最性感更少布，但因为我怕冻所以没有拣，穿这条裙我也小心翼翼，事前做足安全措施。」

开骚服装性感底线推得更低

今年入行20年的泳儿表明，希望可以举行演唱会作为纪念，加上上一次嘅演唱会已经是3年前，真的有点技痒，问到演唱会是否可以再性感一些？泳儿笑言：「在自己的演唱会上，服装性感底线可以推得更低，（打算在那个场地举行演唱会？）终极目标当然希望在红馆举行。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
5小时前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小时前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
9小时前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
3小时前