《新扎师兄》男星女儿万千宠爱 带星级运动员男友返屋企 富贵爸爸一反应证已融入家中

63岁前TVB小生关礼杰的30岁爱女关枫韾，参加2021年度香港小姐，虽然最终5强止步，但被喻为「最索星二代」之一的她，随即加入TVB，并火速获安排参演剧集演出和主持工作。工作以外，关枫韾的感情生活同样备受关注，继前年飞甩被网友封为「世纪渣男」的Tommy后，亦曾与冼靖峰传出姊弟恋，但最终还是情归前港队榄球员徐灏晴（Hugo）。

关枫韾爱得高调

关枫韾去年公开认爱徐灏晴，而且越爱越高调，更不时以情侣档拍片分享！而男友徐灏晴原来亦早已融入关家。关枫韾日前在IG分享与男友及家人一起同过圣诞及迎接新一年的照片及短片，为2025年划上句号。

关枫韾与男友感情稳定

从照片中可见，关枫韾过了一个充实又充满欢乐的12月，除了与朋友外出聚会、与男友甜蜜约会，还有多张男友及家人一同开派对的照片，相中的每个人都笑容满面，而男友多次现身其家庭聚餐中，足见两人感情稳定，一家人亦相处融洽。

