安在旭获「最高荣誉演技大赏」曾抱怨与奖项无缘 缅怀李顺载片段令演员难忘前辈教诲 玉泽演得奖公然放闪

《2025 KBS演技大赏》亦于31日晚在首尔汝矣岛KBS Hall举行。安在旭和严志媛就凭《拜托老鹰5兄弟！》双双获颁最高荣誉演技大赏。安在旭坦言自己向来与奖项无缘，更曾为此自责抱怨过，但去年大赏得主李顺载却让他有所领悟：「听到前辈的得奖感言，我感触很深。一位演戏这么久的前辈依然如此谦虚、感恩，让我觉得自己器量太小，还有太多需要填补的地方，当时觉得自己很寒酸，像个傻演员。」而严志媛则爆喊道：「看到李顺载前辈的影片，我情绪就崩溃了，真的抱歉。」她坦言自己并非科班出身：「我对演技懂得不多，前辈们就是我最好的老师。」

李英爱丁一宇感谢李顺载

而颁奖礼安排了缅怀李顺载的片段，更令台下一众演员不禁眼湿湿。获得最优秀奖的李英爱（《恩秀的好日子》）致辞时就说：「本应在此位的、在我出道作中成为我支柱的李顺载前辈，以及今年离世的金芝美前辈，还有我深爱的尹锡华姐姐，愿他们安息。」凭《华丽的日子》获长篇剧类优秀奖的丁一宇亦感性道：「从我出道作品《不可阻挡的High Kick》认识前辈至今，正是因为他，我才能一直努力作为演员生活。会将李顺载前辈的话铭记在心，持续努力进步。」

郑恩地李濬荣示范深蹲动作

除了感人场面外，亦有不少温馨搞笑场面。例如与拍档徐玄凭《我夺走了公爵的初夜》同获迷你剧部门优秀奖的玉泽演，在致谢辞时就公然放闪，除向其所属男团2PM的队友致谢，更深情表白：「最后，想真心感谢我的未婚妻，我爱你。」他更直接喊出未婚名字，大胆告白甜到漏。而凭《24小时健身俱乐部》成为7组最佳CP之一的李濬荣和郑恩地领奖时就超搞笑，由于剧集以健身为主题，二人便被主持问到谁的体力较好，郑恩地自言体力不俗，但李濬荣亦毫不逊色，然后他们就在台上示范深蹲动作，场面爆笑！

