万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》何广沛封最佳男配角大热 去年求婚成功 曾传恋朱晨丽

影视圈
更新时间：21:30 2026-01-03 HKT
发布时间：21:30 2026-01-03 HKT

TVB颁奖礼2025／最佳男配角／何广沛丨香港电视广播有限公司（TVB）年度盛事《 万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。现年37岁的何广沛凭借在台庆剧《新闻女王2》中「潘志傲（Ivan）」一角的亮眼表现获提名《 万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳男配角」，被视为大热。近年何广沛不单事业再上一层楼，连感情生活亦相当幸福。

TVB颁奖礼2025丨何广沛去年求婚成功

近期喜事连连的何广沛，去年宣布向2023年开始拍拖的圈外女友Sarah（苗承诺）求婚成功，未婚妻从事公关业，何广沛爱情事业两得意，羡煞旁人。有传Sarah家境富裕，并曾于2021结婚，但何广沛坦言不介意女方的过去。何广沛的感情生活一直备受关注，他最早的一段广为人知的恋情是与同为无线电视艺员训练班同学的周梓盈。两人拍拖长达五年，但据传因何广沛事业起飞，女方为免影响其星途而于2017年提出分手。周梓盈曾在《爱·回家之开心速递》中饰演「垃圾清」一角而为人熟悉，并已于2022年嫁作人妻。

TVB颁奖礼2025丨何广沛传恋朱晨丽不欢而散

何广沛最为人熟知的是与朱晨丽的一段长达六年的绯闻。两人因2017年合作剧集《超时空男臣》而传出恋情，虽然从未公开承认，但多次被拍到出双入对，早已是外界公认的一对，二人获安排拍摄《大酱园》再演一对情侣时，戏里谈情，戏外都不时在网上放闪，二人甜到漏的互动，一度被网民呼吁两位原地结婚。 可惜这段关系最终未能开花结果，两人于2023年传出分手，何广沛更在IG上取消关注朱晨丽，疑似不欢而散。其后传出与陈晓华（Hera）拍摄《异搜店》时，有指陈晓华对何广沛表现得很进取，会主动出击狂约对方食饭，何广沛曾因朱晨丽 于在内地拍剧才应约，但当朱晨丽回港后，何广沛就以朱晨丽返港为由婉拒了陈晓华。

TVB颁奖礼2025丨何广沛留学美国出身中产家庭

外表童颜的何广沛，已入行超过十年。何广沛父亲曾任职惩教署，而母亲则是港安医院护士，外婆蔡太年轻时是长洲著名的「十大美人」之一，出身于大户人家。何广沛毕业于美国加州州立大学会计系，却毅然放弃高薪厚职，回港投身演艺圈。追梦的过程并非一帆风顺，初入行时收入微薄，更曾被家人经济封锁，曾试过三餐都以面包果腹，一度要靠兼职侍应维持生计。凭著对演艺事业的热诚和坚持，向家人承诺，如果五年内没有做出成绩，就会转行，结果何广沛由低做起，2014年在剧集《女人俱乐部》中饰演年轻版吴启华而为人熟悉。经过多年努力，近年备受无线力捧，在多部剧集中担任重要角色，在2018年的《万千星辉颁奖典礼》上荣获「飞跃进步男艺员」。

