周深香港演唱会丨首踏香港启德舞台大唱广东歌 心情激动感谢「生米」带去不敢想的地方 李司棋成迷妹陪偶像一齐倒数

一连两场周深《深深的》巡回演唱会香港站昨晚（31日）在启德体育园主场馆举行跨年纪念场，于晚上九时开骚，陪「生米」（歌迷暱称）一起跨年，而今次除了是第一位内地歌手登上启德主舞台外，也是启德主场馆首次举办跨年骚。而周深也吸引李司棋跟朋友一起到场睇骚，事后她更指未试过跟万人一起倒数：「好玩，祝大家新年快乐！」

周深大晒广东歌自我介绍

周深以粉红色古装登场唱出《蜉蝣》、《光亮》，之后他以广东话自我介绍「大家好呀，我系周深，欢迎嚟到周深 「深深嘅」巡回演唱会，我系第一次嚟香港开演唱会就系启德中心。」不过之后他就转Channel，用国语表示感谢，之后他又再用广东话讲「系你哋，带我去好多我从来唔敢想嘅地方，大家好我系深深！」之后他又表示心情很激动，笑言虽然自己的粤语有点差，但因为有大家，所有都不可怕，一切都很美好，就像做梦一样。

周深开live线上线下一齐倒数

而为了今次演唱会，周深更诚意十足，特别唱出广东歌《敢爱敢做》、《狮子山下》及《海阔天空》，而全体生米亦跟着一起合唱，场面感动。到了倒数前10分钟，周深亦开live，务求线上线下都跟生米一起进行跨年倒数，非常有心。倒数过后，周深祝大家新年快乐，以及在2026年活力满满，之后他更唱出《财神到》。