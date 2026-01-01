MIRROR澳门倒数唱《Catch a Vibe》全场High爆 姜涛孖Marf跳唱《Master Class》

MIRROR、COLLAR、ERROR、ROVER、P1X3L等一众歌手昨晚（31日）齐集澳门举行《King Maker Fest: Countdown to 2026》，与大家一起倒数。今次演出相当特别，皆因MIRROR分拆现身舞台，与COLLAR、ROVER等成员crossover演出，当中包括Anson Lo与COLLAR合体跳唱《OFF/ON》、《ON》令全场High爆、至于早前与Day跳贴身舞的姜涛，今次就孖住Marf跳唱《Master Class》，Jeremy则与Day合作火辣版《Tie Me Now》，令人热血沸腾！

Ian唱《DWBF》获Win Win、Jason伴舞

JER则与芯駖和Kim唱《让思益症发作》、Edan与伴奏的亨仔唱《E先生连环不幸事件》、AK和Tiger以Band仔Look跟ROVER合作《IGNITED》、Stanley与ROVER rock住唱《二次觉醒》、Ian唱《DWBF》时就有Win Win与Jason伴舞等，充满惊喜！之后MIRROR亦合体唱《DAY 0》。

众人跳唱《全民造星》主题曲《前传》

至于久未合体现身舞台的ERROR，今次亦齐人唱《无敌圣衣》外，亦跟5G跳唱《野舞士》，肥仔又和Gao加入「Fing小组」狂跳《DUM！》，更摆倒立甫士。进入倒数阶段，MIRROR队长Lokman就跟ERROR队长肥仔率领中人一起倒数。当倒数完毕，Lokman笑指MIRROR还有一首歌未唱，叫大家让路给他们继续演出，非常搞笑，之后MIRROR再唱出《Catch a Vibe》。而一众歌手之后亦分别唱出《天气之女》、《我们不CHOK》、《Call MyName！》、《BOSS》等。最后，众人再一起跳唱《全民造星》主题曲《前传》，令人回忆返晒嚟之余，更将全晚气氛推至最高峰！