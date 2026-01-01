寻秦记丨首日票房劲收1129万 1481场破纪录 古天乐率主创拍片感谢观众支持

电影《寻秦记》于12月31日正式上映，连同午夜场在内，首日港澳合共开出1,481场次，成为香港电影史上开画首日场次最多的作品。票房方面，影片港澳首日开画票房录得$11,299,366，是香港电影史上首日最高开画票房冠军，比起第二位高出超过三百万元。

在正式上映当日约晚上九时半，港澳首日开画单日票房已突破一千万，主创团队古天乐、林峰、宣萱、滕丽名和朱鉴然立即拍片感谢观众，并向观众送上元旦祝贺：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《寻秦记》嘅首日票房已经达至一千万喇！希望大家继续支持《寻秦记》！」