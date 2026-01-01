松井珠理奈元旦报喜嫁辻本达规 IZAM吉冈美穗缘尽毁20年婚姻

踏入元旦日，又是日本明星纷纷宣布婚讯的大日子。除了国民女神长泽正美宣布与导演福永壮志结婚外，28岁前SKE48主将松井珠理奈，亦与男团BOYS AND MEN 34岁成员辻本达规宣布婚讯。

《进击的巨人》本乡奏多娶圈外人

昨日（12月31日）《体育日本》率先爆料辻本达规、松井珠理奈即将结婚，直至今日（1月1日）终由男方事务所证实消息，辻本亦在IG亲自报喜。两人将于本月内提交结婚登记，并于下周在东京共同举行记者会。据知，珠理奈之前甚受山里亮太、苍井优的结婚记者会所感动，故此希望自己也能在记者会上吐露心情，至于婚礼和婚宴的具体日期尚未确定。

据知两人初遇于2014年底，当时辻本在名古屋站为电视节目派发传单，偶遇珠理奈和其SKE48队友，那时他们打了招呼。数年后二人通过共同朋友重遇，2022年辻本邀请珠理奈和友人一起露营。当时珠理奈公私两方面都烦恼缠身，更一度闭关避世。但在与辻本的露营活动中，双方感情渐渐升温，不久后就确立恋人关系。最终在拍拖3年后决定结婚。

而曾参演《NANA：世上的另一个我》、《进击的巨人》的35岁男星本乡奏多则抢在凌晨时分，在社交平台发文宣布婚讯，其结婚对象是一般女性。另外，AKB58前主将柏木由纪亦被指将于年内与谐星男友「菅野最高No.1」结婚。有人结婚，亦有人离婚。90年代视觉系摇滚乐队SHAZNA主音IZAM与女星吉冈美穗宣布离婚，结束20年婚姻。二人于2006年结婚，婚后育有2子1女，二人表示会像之前一样合作养育子女。