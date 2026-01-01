张栢芝除夕夜亲密依偎神秘男  三胎生父身份再惹疑云？三儿子最新照片似足妈妈

现年45岁的香港金像影后张栢芝，近年在社交媒体上十分活跃，一举一动都备受关注。继平安夜上传性感影片后，她在除夕夜再度投下震撼弹，于Instagram上载了一张与年长男子的亲密合照，引发网民无限猜想，纷纷推测该名男子的身份，是否就是其三子张礼承（Marcus）的神秘生父。

张栢芝亲密依偎年长男士

在公开的照片中，张栢芝身穿卫衣，头戴Red Bull鸭舌帽及红色太阳眼镜，整个人紧紧地依偎在一名男子的肩膀上，双眼微闭，神情流露出如小女孩般的依赖和娇羞。该名男子仅仅露出后脑勺，同样戴著黑色鸭舌帽，从背影看年纪似乎不轻。两人如此亲暱的举动，显然关系匪浅，立即在网上掀起热议。由于张栢芝对三子Marcus的生父身份一直守口如瓶，外界无从得知，因此网民难免猜测，这位神秘男子或许就是传闻中的「孩子爸」。亦有人指这位男士或许是张栢芝的亲戚。

张栢芝素颜状态引关注

张栢芝近来正与前经纪人余毓兴对簿公堂，官司缠身让她心力交瘁。从她同期上传的自拍照中可见，尽管她戴著帽子、墨镜和口罩，几乎遮住了整张脸，似乎仍难掩其憔悴疲惫的状态。

张栢芝三子继承优良基因

在引发热议的同时，张栢芝也分享了三儿子Marcus的最新照片。虽然依旧用图案遮住了儿子的样貌，但从照片中可见，现年7岁的Marcus身穿红色T恤，站在乐高舞狮模型旁摆出胜利手势。他身形高挑，手长脚长，完美继承了母亲张栢芝的优良基因，看起来活泼健康。

